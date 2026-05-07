Eine parteiübergreifende Initiative hat ein Gesetz zur Organspende vorgelegt. Ziel: Jeder, der nicht widerspricht, soll Spender sein.

Dieses Mal soll es endlich klappen. Im dritten Anlauf, so der Wunsch einer parteiübergreifenden Initiative, soll ein „Paradigmenwechsel“ in der Organspende eingeleitet werden. Denn die aktuellen Bedingungen hält sie nicht für haltbar. „Jeden Tag sterben Menschen, weil nicht rechtzeitig ein Organ zur Verfügung steht. Zwei bis drei Patienten am Tag. Auch heute“, sagt Sabine Dittmar (SPD) und zählt auf: mehr als 8200 auf der Warteliste, mehr als 5500 auf der sogenannten inaktiven Warteliste.

Paradigmenwechsel, das bedeutet: Organspender soll ab Januar 2030 jeder „volljährige einwilligungsfähige Mensch“ sein, der nicht explizit dagegen widersprochen hat. Es ist eine Umkehr der heutigen Rechtslage: Laut der ist jeder Mensch Organspender, der einer Organspende zugestimmt hat – durch das Eintragen in das Organspenderegister, einen Organspendeausweis, ein Testament oder eine mündliche Zustimmung bei Angehörigen.

In Spanien fünfmal so viele Spenden

Die Zahl der Organspenden ist in Deutschland sehr niedrig. Pro einer Million Einwohner gibt es in Deutschland elf Spender. Zum Vergleich: In Spanien sind es 54, in Portugal 37 und in Belgien 33. Alle diese Länder haben die Widerspruchslösung. „Es geht darum, aus der Organspende den Normalfall zu machen“, sagt Gitta Connemann (CDU). In den allermeisten europäischen Ländern sei das bereits heute der Fall.

Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren bereits mehrere Anläufe, das Transplantationsgesetz in Deutschland zugunsten einer Widerspruchslösung bei der Organspende zu ändern. 2020 scheiterte ein Entwurf einer Gruppe um Karl Lauterbach (SPD) und Jens Spahn (CDU) im Deutschen Bundestag. Stattdessen wurde die Einführung eines Organspenderegisters beschlossen. Ein zweiter Anlauf im Jahr 2024 scheiterte am Zerbrechen der Ampel.

Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht zu einer Steigerung der Organspenden geführt, sagt der Grünen-Gesundheitsexperte Armin Grau (Wahlkreis Ludwigshafen). „Die Widerspruchslösung ist das große Mosaiksteinchen, das in Deutschland bei der Organspende noch fehlt.“ Auch im Sinne der Angehörigen.

Unterstützung aus dem Land

„Als Neurologe war es vielfach meine Rolle, den Hirntod festzustellen und Gespräche mit den Angehörigen zu führen“, sagt Grau. Er habe oft erlebt, wie überfordert und ratlos Angehörige in dieser Situation gewesen seien. „Sie müssen verstehen, dass ihr geliebter Angehöriger verstorben ist, obwohl der Monitor noch Herztätigkeiten anzeigt. Und in dieser Phase sollen sie dann auch noch die Entscheidung treffen, ob Organspende ja oder nein.“

Damit es dieses Mal im Bundestag durchkommt, hat die Initiative sich sehr breit aufgestellt. Bei der Vorstellung der Gesetzesänderung saßen Abgeordnete von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken auf dem Podium. Die Regierung habe unterstützt. „Er ist von unseren Verfassungsministerien geprüft worden. Er ist juristisch geprüft worden“, sagt Connemann. „Wir können kein einziges Argument sehen, das gegen diesen Entwurf sprechen könnte, weil immer noch die Freiwilligkeit gewährleistet ist.“

Unterstützung für den Vorstoß kommt auch aus dem Land. Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD): „Die Widerspruchslösung muss endlich gesetzlich verankert werden. Sie stellt einen fairen, solidarischen und verantwortungsvollen Weg dar, um mehr Menschen eine lebensrettende Organspende zu ermöglichen.“