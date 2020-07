Die pro-europäischen Sozialdemokraten (SDSM) des früheren Ministerpräsidenten Zoran Zaev haben am Mittwoch bei der Parlamentswahl in Nordmazedonien einen knappen Wahlsieg errungen.

Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen stehen 36,1 Prozent der Wähler hinter der SDSM, wie die staatliche Wahlkommission am Donnerstag mitteilte. Auf die Nationalisten (VMRO-DPMNE) von Hristijan Mickoski entfielen nach diesen Angaben 34,9 Prozent der Stimmen.

Mit diesem Ergebnis könnte der frühere Regierungschef Zaev wieder eine Koalition mit der DUI, der größten Partei der albanischen Minderheit, bilden. Die ethnischen Albaner stellen etwa 25 Prozent der Bevölkerung.

Vorwurf des Stimmenkaufs

VMRO-Führer Mickoski meldete am Donnerstag seinerseits den Anspruch auf die Regierungsbildung an. Der SDSM warf Mickoski Wahlbetrug und Stimmenkauf vor. Beweise dafür legte er keine vor. Allerdings war am Wahlabend die Webseite der Wahlkommission zusammengebrochen.

EU-Beitrittsverhandlungen verzögert

Es war die erste Parlamentswahl, seitdem das Balkanland im Februar 2019 seinen Namen von Mazedonien in Nordmazedonien geändert hat. Mit dem Schritt wurde der jahrzehntelange Namensstreit mit dem EU-Nachbarn Griechenland beigelegt, der eine Provinz im Norden hat, die gleichfalls Mazedonien heißt. Athen hatte bis dahin die Bemühungen Skopjes um Aufnahme in EU und Nato blockiert.

Zaev stolperte aber im Oktober 2019 über die Verzögerung des Beginns von Beitrittsverhandlungen seitens der EU, weshalb er seinen Rücktritt ankündigte und vorgezogene Parlamentswahlen ansetzte. Seit dem von Zaev Anfang Januar vollzogenen Rücktritt amtiert eine Übergangsregierung mit dem Sozialdemokraten und bisherigen Innenminister Oliver Spasovski an der Spitze.

Die Sozialdemokraten stehen für eine klar pro-europäische und pro-westliche Orientierung des Landes. Sie führten Nordmazedonien erfolgreich in die Nato. Die Nationalisten hatten das Abkommen mit Griechenland zur Beilegung des Namensstreits erbittert bekämpft.