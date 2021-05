Der Weiterbau der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 würde die Glaubwürdigkeit der Berliner Politik gefährden. Bei einem möglichen Baustopp indes wären die Kosten immens.

Ein solches Durcheinander bei einem Energieprojekt gab es noch nie. Was mit daran liegt, dass die Erdgaspipeline Nord Stream 2, die von Russland 1200 Kilometer durch die Ostsee bis nach Deutschland führt, eben kein reines privatwirtschaftliches Projekt ist, wie die Bundesregierung gerne behauptet. Sondern auch ein politisches.

Gewollt oder ungewollt hat das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieser Tage verraten. Das deutsche Staatsoberhaupt, das sich qua Amt eigentlich aus dem politischen Tagesgeschäft herauszuhalten hätte, verteidigte die zu über 90 Prozent fertiggestellte Röhre mit dem Hinweis: Energielieferungen seien die letzte verbliebene Brücke zwischen Russland und Europa. Zudem erinnerte er an das „größere Bild“, geprägt durch den Überfall von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion.

Energieversorgung ist schon gesichert

Doch bleiben wir im Hier und Jetzt. Halten wir uns an das Mantra, das aus dem Kanzleramt und dem Bundeswirtschaftsministerium dringt: Das Ganze sei ja nicht politisch, sondern wirtschaftlich zu betrachten. Da erhebt sich logischerweise die Frage: Braucht Deutschland, braucht Westeuropa Nord Stream 2 überhaupt? Die klare Antwort mehrerer Energieexperten lautet: Nein! Die vorhandenen Netze seien nicht überlastet. Fürs Durchleiten sind allerdings Gebühren in Transitstaaten fällig – die könnte man sich sparen. Allein die Ukraine sieht jährlich Einnahmen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro schwinden, wenn das Land mit Nord Stream 2 umgangen würde.

Das wichtigste wirtschaftliche Argument gegen den Neubau hat indes mit Klimaschutz zu tun. Die Europäische Union (und damit auch Deutschland) hat sich verpflichtet, den Welt-Klimavertrag von Paris (2015) endlich ernst zu nehmen. Was bedeutet: zunehmend aufs Verbrennen von Kohle, Öl und Gas zu verzichten und die Erneuerbaren aufzupäppeln. Perspektivisch also wird der Gasverbrauch sinken. Daher wirkt es wie ein schlechter Witz, dass die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eine Stiftung gründet hat, die unterm Deckmäntelchen Klimaschutz den Bau der Pipeline vollenden will. In Schwerin hofft man in Wahrheit auf neue Arbeitsplätze. An dieser Stelle kommt zudem erneut die Politik ins Spiel: Die Form einer Stiftung wurde gewählt, weil der abgewählte US-Präsident Donald Trump alle Firmen, die beim Bau der Russen-Pipeline mithelfen, noch schnell mit Sanktionen belegt hat – nicht jedoch öffentliche Rechtsformen.

Washingtons Position bleibt unverändert

Die neue US-Regierung unter Joe Biden schlägt leisere Töne an; in der Sache indes hat sich nichts geändert. Außergewöhnlich viele Staaten sind gegen das deutsch-russische Projekt: weil sie um Gelder fürchten (wie die Ukraine) und/oder generell vor einem wachsenden Einfluss Russlands auf die deutsche und europäische Politik warnen. Genau so hat auch Trump argumentiert, wenngleich es ihm eher darum ging, US-Flüssiggas den Markt zu öffnen.

Deutschland droht jetzt noch tiefer in den diplomatischen Schlamassel abzugleiten. Denn Biden will den Klimaschutz forcieren – und eine Bundesregierung, die das von Washington immer (vergeblich) eingefordert hat, steht nun belämmert da. Denn sie beharrt auf einem Projekt, das aus der Zeit gefallen ist.

Eigentlich geht es daher nur noch darum, die politischen und wirtschaftlichen Schäden bei der Entscheidung „Pipeline weiterbauen oder nicht?“ nüchtern gegeneinander abzuwägen. Denn Schaden wird auf jeden Fall angerichtet. Aber vielleicht läuft es ja auf diese Formel hinaus: Die Pipeline wird vollendet, aber (vorerst?) nicht befüllt.