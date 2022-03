Ein Embargo von Gasimporten aus Russland wegen des Ukraine-Krieges hätte gravierende Folgen. Die Bundesregierung ist daher dagegen. Manche Experten argumentieren jedoch, ein langer Krieg komme teurer.

Jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Erdgas beheizt. Auch in der Industrie spielt Gas eine wichtige Rolle. Ein großer Teil davon kommt aus Russland – und füllt somit die Kriegskasse des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Es geht freilich nicht nur um ein Embargo des Westens. Russland hat erstmals nach Beginn des Krieges offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 gedroht. Ob es dazu wirklich kommt, ist unklar. Fakt ist: Deutschland ist bei fossilen Energieimporten abhängig von Russland. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums liegt der Anteil russischer Importe an den fossilen Gasimporten nach Deutschland bei rund 55 Prozent, bei Rohöleinfuhren sind es 35 Prozent und bei Kohle rund 50 Prozent.

Schwere Krise droht

Das ist der Hintergrund für die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Europa habe Energielieferungen aus Russland bei den Sanktionen wegen der Invasion in die Ukraine bewusst ausgenommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht bei einem Verbot von Energieimporten aus Russland sogar den sozialen Frieden in Deutschland gefährdet. Sprich: Ein Lieferstopp würde Verbrauchern und Firmen weiter steigende Energiepreise bescheren. Im der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“ legte Habeck am Dienstag sogar nach: Im Falle eines Importstopps rede man über eine schwere Wirtschaftskrise in Deutschland und Europa.

Die Bundesrepublik komme zwar gut durch diesen Winter, für den kommenden aber müsse man Gasspeicher besser befüllen und Lieferungen diversifizieren, sagte Habeck. Er plant daher den Aufbau einer nationalen Gas- und Kohlereserve. Mittelfristig soll vor allem ein deutlich schnellerer Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne die Abhängigkeit von russischen Energieimporten verringern. Ein Ausbau der erneuerbaren Energien aber wird trotz allem Jahre dauern. Dennoch sagte Veronika Grimm vom Wirtschafts-Sachverständigenrat dem „Handelsblatt“: Ein Verzicht auf russisches Gas sei eine Herausforderung, aber machbar.

Verbrauch verringern

„Wir müssten kurzfristig Gas auf dem Weltmarkt beschaffen, um die Versorgung in Sektoren sicherzustellen, wo keine Substitution möglich ist.“ Außerdem müssten Kohlekraftwerke weiterlaufen. „Wenn ein Energieembargo die Eskalation eindämmen kann und die Ausbreitung von Krieg in Europa unwahrscheinlicher macht, dann sollten wir den Schritt gehen“, meinte sie. „Lange andauernde kriegerische Auseinandersetzungen in Europa hätten deutlich schwerwiegendere Folgen als der Stopp der Energielieferungen.“ Mit Gasimporten aus anderen Ländern, dem Einsatz von Kohlekraftwerken und einem geringeren Verbrauch sei der Verzicht auf russisches Gas machbar.

Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte ebenfalls, ein Stopp jeglicher Energielieferungen aus Russland könne ausgeglichen werden. Sie führte die gleichen Maßnahmen ins Feld – und fügte hinzu: „Jeder kann im Haus oder in der Wohnung die Temperatur um ein Grad runterdrehen, auch die Industrie hat enorme Einsparpotenziale.“

Eventuell Steuererleichterungen

Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina geht davon aus, dass ein kurzfristiger Lieferstopp von russischem Gas für die deutsche Volkswirtschaft „handhabbar“ wäre. Klar wenden sich die Experten dabei gegen ein Abrücken vom Kohleausstieg bis 2030. Denn die Erzeugung von Strom mit Kohle ist die klimaschädlichste Art. Kurzfristig empfehlen die Wissenschaftler Flüssiggasimporte, Einsparungen beim Erdgas und das Füllen von Gasspeichern als Puffer für den nächsten Winter. Mehrkosten müssten gegebenenfalls für Bürger sowie für Unternehmen durch Steuererleichterungen abgefedert werden.