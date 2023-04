Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir werden gewinnen“, behauptet US-Präsident Donald Trump auch drei Tage nachdem Joe Biden als Sieger der US-Wahl feststeht. Es gibt sie, die US-Republikaner, die Biden gratulieren. Aber ein ganz entscheidender 78 Jahre alter Politiker in Washington sieht keinen Grund zur Eile.

Als Mitch McConnell zum ersten Mal in den US-Senat gewählt wurde, war Ronald Reagan gerade für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. In Moskau war Michail Gorbatschow noch nicht an