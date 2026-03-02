Oppositionsführerin María Corina Machado will „in wenigen Wochen“ nach Venezuela zurückkehren und wieder eine führende Rolle in der Politik übernehmen.

„Wir wollen einen geordneten, nachhaltigen und unaufhaltsamen Übergang zur Demokratie gewährleisten“, sagte Machado in einem Video in den sozialen Netzwerken aus Washington, wo sie sich seit Jahresanfang aufhält. Sie werde den Übergang zur Demokratie und zu Wahlen vorantreiben, die zu einem „neuen und überwältigenden Wahlsieg“ der Opposition führen würden, behauptete die Politikerin.

Das Video ist der Versuch Machados, in der Politik Venezuelas wieder Gestaltungsmacht zurückzugewinnen, während sich die Oppositionskräfte im Land gerade neu zu organisieren beginnen. In den vergangenen Wochen war es still um die Frau geworden, der im Oktober überraschend der Friedensnobelpreis zuerkannt worden war.

An den Rand gedrängt

US-Präsident Donald Trump hatte sie nach dem Sturz von Nicolás Maduro am 3. Januar an den Rand gedrängt und sich mit Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als seiner Nachfolgerin arrangiert. Seitdem hat sich das Land geöffnet, private Investitionen in den Ölsektor erlaubt, die diplomatischen Beziehungen zu Washington wiederhergestellt und ein Amnestiegesetz erlassen.

In ihrer Heimat laufen zudem weiterhin Ermittlungen gegen Machado. Präsidentin Rodríguez erklärte, die 58-Jährige müsse sich wegen ihrer möglichen Unterstützung der US-Militäraktion verantworten, bei der Machthaber Maduro festgenommen und in die Vereinigten Staaten entführt worden war. Zudem ist unklar, ob für Machado auch das vor Kurzem erlassene Amnestiegesetz für politische Gefangene und Gegner des chavistischen Regimes gilt.

Die Rechtsaußenpolitikerin ist die international bekannteste Kraft der Opposition in Venezuela. Sie hatte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur in ihrem Land bemüht, wurde aber unter fadenscheinigen Gründen von der Wahl im Juli 2024 ausgeschlossen.

Aus Angst abgetaucht

Mehr als ein Jahr war sie aus Angst vor einer Festnahme in Venezuela abgetaucht, bevor sie dann das Land verließ, um im Dezember in Oslo den Nobelpreis in Empfang nehmen zu können. Seither lebt sie in den USA.

In ihrem Video vom Sonntag attackierte Machado wiederholt Präsidentin Rodríguez. Sie wolle „Zeit gewinnen, damit sich nichts ändert“. Das heutige Regime in Venezuela seien „diejenigen, die gefoltert, verfolgt, inhaftiert, verschwinden lassen, ermordet, enteignet und gelogen haben“. Wahlen sollen laut Verfassung stattfinden, sobald Maduros endgültige Abwesenheit erklärt und eine maximal 180-tägige Übergangsfrist unter Präsidentin Rodríguez abgelaufen ist.