Er ist der Wunschkandidat der Demonstranten und international anerkannt. Wird das Land mit rund 170 Millionen Einwohnern zur Ruhe kommen?

Dhaka (dpa) - Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus soll eine Übergangsregierung in Bangladesch anführen. Das bestätigte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin der Deutschen Presse-Agentur. Die offizielle Ernennung sei noch nicht erfolgt. Yunus sei bereit, das Amt zu übernehmen, zitierte der Sender BBC Bangla eine Sprecherin des Nobelpreisträgers.

Erst am Montag war die zuletzt zunehmend autokratisch regierende Ministerpräsidentin Sheikh Hasina nach Massenprotesten außer Landes geflohen.

Der 84-jährige Yunus soll demnach bis zu bis einer Neuwahl an der Macht bleiben. Wann diese stattfinden soll, ist bislang unklar. Yunus sei die von den Demonstranten gewünschte Person für die Aufgabe, sagte Studentenführer Nahid Islam. In dem südasiatischen Land war es in den vergangenen Wochen zu Demonstrationen und Unruhen gekommen.