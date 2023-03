Die monatliche RHEINPFALZ-Kinderzeitung kommt

Liebe Leserinnen und Leser,

Nils Nager, der RHEINPFALZ-Biber, der als rasender Reporter unterwegs ist, gehört sicherlich zu den bekanntesten Pfälzern. Seit mehr als 25 Jahren macht er für uns „Die Seite mit dem Biber“ in unserer Beilage „Ihr Wochenende“ in der Samstagausgabe. Und seit mehr als zehn Jahren hat er mit seiner Biber-(Groß-)Familie seinen eigenen Fanclub. Fast 18.000 Kinder und ihre Eltern oder Großeltern sind darin Mitglied. Sie bekamen bisher vier Mal im Jahr die „Nils-Nager-Clubzeitung“.

„Das ist zu wenig“, bekommen wir immer wieder zu hören. Kinder, deren Eltern und Großeltern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer aus der Grundschule wünschen sich mehr Nachrichten, Geschichten, Bilder und Rätsel vom RHEINPFALZ-Nils. Manche sogar jeden Tag in der Zeitung. Das kann Nils Nager nicht schaffen. Aber sein Club-Magazin jeden Monat, das kriegt er hin. Jedenfalls hat er es mir versprochen. Die erste Ausgabe hat er Ende März fertig.

Nils Nagers neue Clubzeitung umfasst immer 24 Seiten. Sie enthält leicht verständliche Nachrichten aus Natur, Wissen, Sport, Politik, Kultur ... Es gibt zur Jahreszeit passende Titelgeschichten, zum Beispiel zu den Blumen des Frühlings, den Früchten des Sommers, den Festen des Herbstes ... Es gibt Tierporträts. Es gibt Interviews mit Kindern, Fotogeschichten, Comics, Bücher- und Spieletipps und, und, und. Auf der Rückseite ist der so beliebte Nils Nager-Comic, in dem ja Nils’ ganze Familie mitspielt. Der Comic wird jetzt aber zur Fortsetzungsgeschichte: Monat für Monat eine neue Folge, bestimmt auch ein Sammelspaß.

Die erste Ausgabe der neuen Clubzeitung wird Ende März per Post kostenlos an alle Clubmitglieder versendet – als Dankeschön für ihre Treue. Dieser Clubzeitung liegt dann auch ein Anschreiben bei, das auf die Bestellmöglichkeit hinweist. Für Clubmitglieder kostet die Kinderzeitung im Monat 2,90 Euro, für Nicht-Mitglieder 3,90 Euro. Wer die Clubzeitung abonniert, bekommt sie dann immer in der letzten Woche eines Monats.

In den kommenden Wochen werden wir in der RHEINPFALZ und auf rheinpfalz.de informieren, wie alle, die noch nicht Mitglied des Nils-Nager-Clubs sind, dort eintreten oder nur die Clubzeitung abonnieren können.

Die Kinderseite in der Samstagausgabe wird es weiter geben, so wie gewohnt. Unsere Redakteurin Tatjana Klöckner hat sie viele Jahre lang produziert und redaktionell verantwortet, wie auch das Nils-Nager-Clubmagazin. Im vergangenen Jahr ist sie aber in unsere Lokalredaktion nach Zweibrücken gewechselt und wollte unsere Berichterstattung für Kinder gerne in jüngere Hände legen. Ich danke ihr an dieser Stelle sehr herzlich für ihren großen Einsatz für Kinder und für ihren Ideenreichtum.

Mittlerweile produziert Steffen Butz, der Erfinder und Zeichner von Nils Nager, unsere samstägliche „Seite mit dem Biber“. Er koordiniert für uns zudem die Produktion der monatlichen Clubzeitung, für die er selbst ja unter anderem den Nils-Comic zeichnet. Wir haben eine Arbeitsgruppe aus Redaktionsmitgliedern und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Leben gerufen, die gerne für Kinder schreiben und Steffen Butz unterstützen.

Die Eltern und Großeltern in unserem Nils-Nager-Club bekommen schon lange einen monatlichen Newsletter zugesendet. Den erstellen und versenden wir als „Familiennewsletter“ jetzt alle zwei Wochen. Wir geben darin nicht nur einen Vorgeschmack auf die Inhalte der kommenden Kinderseiten und der nächsten Clubzeitung, sondern auch Tipps für die Erziehung, für die Einschulung, für den Umgang mit Medien, für Familienspiele und anderes mehr.

Ich hoffe, dass Ihnen, Ihren Kindern, Ihren Enkeln unser neues, erweitertes Angebot für die Acht- bis Zwölfjährigen gefallen wird.

Herzliche Grüße

Ihr Michael Garthe