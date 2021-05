Der britische Rechtspopulist Farage begibt sich auf eine neue politische Mission. Er will seine „Brexit-Partei“ in „Reform UK“ umbenennen und zu einer Kraft gegen den Lockdown machen.

„Lockdowns funktionieren nicht“, schrieb Farage in der Zeitung „Telegraph“ am Montag, „tatsächlich richten sie mehr Schaden als Nutzen an.“ Anstatt die Bevölkerung einzusperren, sollte eine Strategie der Herdenimmunität verfolgt werden. Er will einen „fokussierten Schutz“ nur für die Älteren und Anfälligen: „Der Rest der Bevölkerung sollte, mit guten Hygiene-Maßnahmen und einem Schuss gesundem Menschenverstand, mit dem Leben weitermachen.“

Farage hat ein gutes Timing gewählt: An diesem Donnerstag beginnt in England der Lockdown 2.0, gegen den sich Premierminister Boris Johnson lange gesträubt hatte. Bildungseinrichtungen und Geschäfte der Grundversorgung bleiben offen, alles andere schließt. Die offizielle Botschaft: Bleibt zu Hause. Doch genau das, sagt Farage, „ist entsetzliche Grausamkeit“. Er spricht damit den Briten am rechten Rand des politischen Spektrums aus dem Herzen.

Dort war schon immer seine politische Heimat. Als Schulkind trat Farage den Konservativen bei, weil er Margaret Thatcher verehrte. Er verließ 1992 die Torys aus Protest gegen John Majors Europapolitik, als der damalige Premierminister den Maastricht-Vertrag unterzeichnete. Ein Jahr später gründete er die Ukip-Partei, eine immer größer werdende Bedrohung für die Torys. Denn erstmals gab es eine Partei rechts der Konservativen, die ihnen in signifikantem Maße Wählerstimmen abjagen konnte.

„Reform UK“ wird an den Machtverhältnissen im Parlament wohl nichts ändern – das britische Wahlrecht benachteiligt kleine Parteien. Aber Farage jagt den etablierten Politikern Angst ein. Besonders in der Konservativen Partei werden sich einige weiter nach rechts lehnen, um keine Wähler an „Reform UK“ zu verlieren. Und beim libertären Flügel der Regierungsfraktion rennt er mit seiner Anti-Lockdown-Politik schon jetzt offene Türen ein.