Weil Israel das Treiben militanter Siedler im Westjordanland duldet, bisweilen sogar fördern, werden immer mehr Araber und Beduinen von ihrem Besitz vertrieben.

Sliman Kaabne hat die Angriffe kommen sehen. Von seinem Bauernhof im israelisch besetzten Westjordanland führt die Straße hinunter ins Jordantal. Entlang der Serpentinen durch die ockerfarbenen Hügel lagen noch vor zwei Jahren eine Reihe Beduinendörfer. Heute stehen dort verlassene Ställe, die die Bewohner auf der Flucht vor Übergriffen israelischer Siedler zurückgelassen haben.

„Zweimal haben sie auch auf unseren Feldern Olivenbäume zerstört“, sagt der 43-jährige Beduine. Trotzdem habe er gehofft, dass sein Hof verschont würde, liegt er doch kaum einen Steinwurf vom christlichen Dorf Taybeh entfernt. Bis Anfang Mai etwa 40 Siedler mit Schafen und Kamelen kamen. Sie bauten einen illegalen Außenposten wenige Meter neben dem Haus, in dem Kaabne aufgewachsen ist und mit seinen sieben Kindern lebt. Als sie abends versuchten, in das Haus seines Vaters einzubrechen, bat er NGOs um Hilfe, die sich für Aussöhnung zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern einsetzen und die Bauern im Westjordanland zu schützen versuchen.

Aktivisten auf dem Hof

Seitdem campiert neben den rund 15 Familien auf dem Bauernhof eine Handvoll internationaler und israelischer Aktivisten. Mit ihrer Anwesenheit und medialer Präsenz versuchen sie, die Siedler von Gewalt abzuhalten. „Ihr Muster ist stets ähnlich“, sagt der Australier David Hilder. Die Siedler würden mit Provokationen beginnen und nach und nach den Druck erhöhen. „Am Ende können Menschen ermordet werden, nach oben gibt es praktisch keine Grenze“, sagt der Aktivist, der sich seit gut einem Jahr im Westjordanland engagiert.

Siedlergewalt im israelisch besetzten Westjordanland gerät zunehmend außer Kontrolle. In regelmäßigen Abständen überfallen teils hunderte Mitglieder der radikal-religiösen „Hügeljugend“ palästinensische Ortschaften, stehlen oder zünden Häuser und Autos an. Zunehmend fallen dabei auch Schüsse: Ende April wurde ein 14-jähriger Schüler neben seiner Schule im Dorf al-Mughayyir erschossen, mutmaßlich von einem Siedler in Militäruniform. Während der jüngsten Angriffe Israels auf Iran und des Beschusses Israels durch Teheran töteten Siedler laut der israelischen Menschenrechtsorganisation Btselem mindestens sieben Palästinenser im Westjordanland.

EU beschließt Sanktionen

Die Europäische Union hat inzwischen reagiert und nach dem Ende der Blockade Ungarns Sanktionen gegen radikale Siedler beschlossen. Eine vollständige Liste war zunächst nicht bekannt, laut Medienberichten sollen sieben Siedler und Siedlerorganisationen betroffen sein. Laut der israelischen NGO Peace Now ist die Organisation Regavim darunter, zu deren Gründern der heutige israelische Finanzminister Bezalel Smotrich zählt.

Auch innerhalb Israels gibt es Forderungen, gegen die ausufernde Gewalt vorzugehen, die der frühere Chef des Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, bereits im Sommer 2024 als „jüdischen Terrorismus“ bezeichnet hat. Bisweilen berichten sogar Nachrichtensender, die das Thema lange Zeit vernachlässigt haben.

Im Westjordanland hat all das kaum Auswirkungen: Die illegalen Siedlungen und Außenposten genießen staatliche Unterstützung. Minister wie Smotrich treiben ihren Ausbau aktiv voran. Die Armee lässt die israelischen Angreifer häufig straffrei gewähren. Dahinter steckt eine Strategie: Der zuständige Armee-Kommandeur Avi Bluth, selbst in einer Siedlung aufgewachsen, sagte laut einem Reporter der Zeitung „Haaretz“ in einem nicht-öffentlichen Briefing, er wolle palästinensische „Dörfer in Konfliktgebiete verwandeln“ .

Soldaten greifen nicht ein

Vor Kaabnes Bauernhof stehen die Zeichen auf Eskalation. Obwohl die Armee eine Sperrzone ausgerufen hat, führen am Nachmittag zwei blutjunge Siedler mit langen Schläfenlocken und Kapuzenpullovern eine Schafherde an den Zaun von Kaabnes Nachbarn. Sie lassen sich nieder und machen sich am Maschendraht zu schaffen. Sie hören auf, sobald die Aktivisten mit ihren Kameras kommen. “Einer hat einen Stein knapp an meinem Kopf vorbei geworfen, als ich mich einen Moment umgedreht habe“, sagt der israelische Aktivist Yotam. Als nach mehr als einer Stunde ein Jeep mit drei Soldaten eintrifft, schütteln die Soldaten den Siedlern die Hand. „Ich habe den Soldaten Aufnahmen gezeigt, auf denen sie den Zaun zerschneiden, aber sie haben behauptet, sie könnten darauf nichts erkennen“, sagt Yotam.

Die EU-Sanktionen ändern erst mal wenig. Kritiker halten sie für symbolisch. Die israelische Regierung wies sie dennoch empört zurück. Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem „moralischen Bankrott“, weil „israelische Bürger mit Hamas-Terroristen“ gleichgesetzt würden. Außenminister Gideon Saar nannte die Maßnahmen „willkürlich“. Und Polizeiminister Itamar Ben Gvir kündigte eine Fortsetzung des Siedlungsbaus an.

Deutschland blockiert

Eine Reihe von EU-Staaten will es nicht bei Sanktionen gegen einzelne Siedler belassen. Entwürfe sehen weitreichendere wirtschaftliche Sanktionen oder Maßnahmen gegen Politiker wie Smotrich und Ben Gvir vor. Dies hätte weit schwerere Folgen für die Beziehungen zwischen der EU und Israel. Deutschland blockiert diese Vorschläge deshalb seit Langem.

Für Kaabne könnte das alles zu spät kommen. Auf seinem Hof ist angespannte Ruhe eingekehrt. Die Siedler haben sich einige hundert Meter auf die andere Seite der Landstraße zurückgezogen. Doch sie werden wiederkommen, ist sich Kaabne sicher.