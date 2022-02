Deutschland schickt 350 weitere Soldaten ins Baltikum, um die Nato-Ostflanke zu stärken. Ein Angriff Russlands auf die drei ehemaligen Sowjetrepubliken ist allerdings unwahrscheinlich.

Seitdem Russland damit begonnen hat, an seinen Grenzen zur Ukraine Truppen aufmarschieren zu lassen, werden im Baltikum die Rufe nach der Stationierung weiterer Nato-Soldaten lauter. Nur so könne man Russland von einem Angriff auf die baltischen Staaten abhalten, sagte der litauische Vize-Verteidigungsminister Margiris Abukevicius am Mittwoch der „Welt“.

Deutschland hat bereits reagiert: Die Bundeswehr stockt ihre Präsenz in Litauen, dem südlichsten der drei baltischen Staaten auf – um bis zu 350 Soldaten. Ein symbolischer Akt. Niemand glaubt ernsthaft daran, dass ein paar Tausend Nato-Soldaten einem russischen Angriff standhalten könnten.

Angriff würde Nato-Bündnisfall auslösen

Auch kleine strategische Ausrufezeichen können jedoch tiefe psychologische Wirkung entfalten. Im Baltikum hat jedes Kind in der Schule gelernt, wie skrupellos Nazi-Deutschland und die Sowjetunion 1939 die Region untereinander aufteilten. Auf die Zwangseingliederung in die Sowjetunion folgten 50 lange Jahre der Besatzung und Unterdrückung. Erst der Beitritt zur Nato nach der Abnabelung vom zerfallenen roten Imperium gab Esten, Letten und Litauern im Jahr 2004 endlich die Sicherheit, nicht irgendwann wieder zur Beute eines großen Nachbarn zu werden.

Allerdings kann niemand ernsthaft glauben, dass der russische Präsident Wladimir Putin die baltischen Staaten angreifen will. Das würde einen Bündnisfall auslösen – und damit womöglich einen Weltkrieg. Und anders als die Ukraine, die für den Erdgastransit eine wichtige Rolle spielt, ist das Baltikum für Putin geostrategisch eher uninteressant: Auf die alten Transitwege für Erdöl, die früher durch die baltischen Rangierbahnhöfe und Häfen verliefen, kann das Land gut verzichten. Und Zugänge zur Ostsee hat Russland mit Sankt Petersburg, der Metropole des Nordens, und mit Kaliningrad, dem früheren Königsberg, ohnehin. Das wissen auch die Balten.

Bezeichnend für die Kluft zwischen der kommunizierten und der tatsächlichen Angst ist die Stimmung in Narva, der estnischen Grenzstadt zu Russland. Von den Einwohnern, die dort zu 95 Prozent Russisch sprechen, haben viele Verwandte und Freunde östlich der Nato-Grenze. Auf die Frage, ob sie Angst vor einem Krieg haben, winken die meisten ab. An eine russische Invasion glaubt selbst in Narva kaum jemand.

Putin hat die erste Runde im Machtpoker gewonnen

Putin hat eine eigene Sicht auf das Baltikum. Bereits 2005 hat er den Zerfall der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Westliche Beobachter sehen darin einen Beleg, dass der russische Präsident die Grenzen der Sowjetunion wiederherstellen möchte. Doch diese Schlussfolgerung ist kurzsichtig: Es geht Putin nicht darum, ehemalige Territorien militärisch zurückzuerobern. Zu hoch wäre allein der innenpolitische Preis, würden Särge mit gefallenen russischen Soldaten in Moskau ankommen.

Nach den historischen Demütigungen möchte Putin seinem Land wieder zu einer tragenden Rolle auf der Weltbühne verhelfen. Dass er mit dem Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze dem Westen den Ton vorgibt, dürfte er als tiefe Befriedigung empfinden. Die Zurückhaltung vieler Nato-Staaten mit Blick auf einen Beitritt der Ukraine ist durch die aktuelle Krise eher gewachsen. Und damit hat Putin die erste Runde im Machtpoker schon mal gewonnen.