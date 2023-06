Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für viele Beschäftigte im Niedriglohnsektor geht die Hoffnung, alsbald in einen besser bezahlten Job zu wechseln, nicht in Erfüllung. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Jeder Zweite, der für einen Niedriglohn arbeitet, hat auch nach vier Jahren noch nicht in eine besser bezahlte Tätigkeit gewechselt. Das gelingt nur einem guten Viertel der im Niedriglohnbereich