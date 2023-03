Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gewerbetreibende, die im Corona-Lockdown ihr Geschäft schließen mussten, können auf eine Reduzierung ihrer Miete hoffen. Das zeichnete sich am Mittwoch am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ab.

Der BGH-Senat, der für gewerbliche Mietverträge zuständig ist, verhandelte erstmals über den Streit zwischen einem Vermieter und einer KiK-Filiale. Das endgültige Urteil soll