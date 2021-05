Alle wollen zurück zur Normalität. Doch gleichzeitig ist das Virus auch in Deutschland erneut auf dem Vormarsch. Sind wir allmählich überfordert?

Der Handel hat begriffen, um was es geht. Es ist gerade einmal vier Wochen her, da bezeichneten Verbandsvertreter Masken als „Lustkiller“ beim Einkaufen. Sie forderten: Weg damit! Jetzt bittet der Präsident des Handelsverbandes Deutschland die Verbraucher inständig, sich an die Corona-Regeln zu halten. Damit die Läden offen bleiben können.

Die Anspannung ist mit Händen zu greifen. Das Virusgeschehen in Deutschland nimmt Fahrt auf – dazu braucht es keine Urlauber, die infiziert aus dem Ausland zurückkehren. Es genügen weitere große (Familien-)Feste oder ein paar kommunikationsstarke „Superspreader“, die ihre Virenlast unbemerkt unters unachtsame Volk bringen.

Was ist mit den Schulen?

Auch die nächste große Prüfung ist bereits in Sichtweite. Unter anderem in Rheinland-Pfalz beginnt in ein paar Tagen wieder die Schule. Was hat sich hier in den zurückliegenden Ferienwochen in Sachen Corona-Prophylaxe getan? Was bei der Möglichkeit, mehr und besseren digitalen Unterricht erteilen zu können, wenn dies doch wieder nötig sein sollte?

Auch beim Nachdenken über diese Fragen hat man kein gutes Gefühl.