Die SPD verfolgt in Schockstarre die Wahlergebnisse. Lange müssen die Genossen am Abend auf ihren Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer warten.

Nicht mal mehr Kurt Beck kann helfen: Kurz vor der ersten Prognose um 18 Uhr sind auf der Wahlparty der SPD in der zweiten Etage des Abgeordnetenhauses längst erste Zahlen angekommen. Es sieht nicht gut aus. Medienstaatssekretärin Heike Raab, ganz in Rot gekleidet, versucht es mit einem Stimmungsaufheller: „Wann werden die Hühner gezählt?“ „Am Abend“, schallt es ihr aus wenigen Kehlen entgegen. Das Bonmot des langjährigen Ministerpräsidenten Beck, Südpfälzer und Ziehvater des Amtsinhabers und Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer, ist sonst immer für Lacher gut. Nicht an diesem Abend. An diesem 22. März, an dem die SPD die Staatskanzlei verlieren wird. Als die Prognose um 18 Uhr über den Bildschirm flimmert, ist kein Mucks zu hören. Nicht einmal ein Seufzen. Schockstarre. Dafür kommt durch die offenen Fenster der Jubel der CDU. 35 Jahre war es umgekehrt.

Der frühere SPD-Landeschef und Ex-Innenminister Roger Lewentz ist der einzige im Raum, der dabei war, als die SPD 1991 gewonnen und die CDU aus der Staatskanzlei vertrieben hat. Lewentz steht am Wahlabend in der ersten Reihe neben Heike Raab und Gesundheitsminister Clemens Hoch. Und er hat schnell eine Analyse zur Hand: An Alexander Schweitzer hat es nicht gelegen. Er war der richtige Kandidat, er hat den richtigen Wahlkampf gemacht, so beschreibt es Lewentz. Es lag an der Bundes-SPD, die in jüngsten Umfragen sogar auf 12 Prozent abgesunken ist. Gemessen daran, so Lewentz, sei die Aufholjagd enorm.

Hat Debatte um beurlaubte Staatssekretäre geschadet?

Martin Haller aus Lambsheim bei Frankenthal, bisher Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag und in wenigen Wochen Bürgerbeauftragter des Landes, will eigentlich gar nichts sagen: „Ich bin geschockt.“ Zieht irgendwer im Raum andere Gründe in Betracht? Jürgen Häfner ist Noch-Lotto-Chef und einer der beurlaubten Staatssekretäre, über die in den vergangenen Wochen heiß diskutiert wurde. Sie verdienen während der Beurlaubung sehr gut und sammeln gleichzeitig Pensionsansprüche fürs Alter. Könnte auch diese Praxis und die Diskussion darüber geschadet haben? „Ich möchte mich nicht äußern“, sagt Häfner nur.

Jutta Steinruck ist auch nach Mainz zur Wahlparty gekommen. Die frühere Ludwigshafener Oberbürgermeisterin ist erst im vergangenen Jahr wieder in die SPD eingetreten. Wegen Alexander Schweitzer. Er habe die Klagen über die Not der Kommunen gehört, aus Protest über die Finanzierung der Kommunen war Steinruck wenige Jahre zuvor aus der Partei ausgetreten. Schweitzer habe gehandelt, sagt Steinruck. Verstehen kann sie es deshalb nicht, dass er verloren hat. Eine andere gebürtige Ludwigshafenerin kann zumindest schon einen Blick nach vorn werfen. Sozialministerin Dörte Schall. Weil sie mit ihrer Familie in Bonn wohnt, durfte sie nicht als Direktkandidatin in der Pfalz antreten. Würde sie denn auch Ministerin in einer Koalition mit der CDU werden wollen? „Ich stehe dafür zur Verfügung“, sagt Schall.

Der Generalsekretär stellt sich

Während aus der CDU der erneut anschwellende Jubel gegen 18.30 Uhr den Auftritt Gordon Schnieders verkündete, warten die Sozialdemokraten lange auf ihren Spitzenkandidaten. Kurz vor 19 Uhr macht sich Partei- und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, eskortiert von Finanzministerin Doris Ahnen und Innenministerin Michael Ebling, auf den Weg in die Fraktion. Schweitzer geht nicht zum ZDF, der Landespressekonferenz stellt er sich als einziger Spitzenkandidierender nicht. Für ihn kommt Generalsekretär Gregory Scholz. Er bleibt wortkarg. Auf die Frage, ob Alexander Schweitzer sein Mandat im Landtag antreten wird, hat er keine Antwort. Erst nach halb acht, die Hochrechnungen haben den Vorsprung der CDU längst bestätigt, geht Schweitzer in die Fraktion. Warm und herzlich ist der Applaus. Seine Erklärung klingt sehr ähnlich wie die von Roger Lewentz eineinhalb Stunden vorher.