In Frankreich setzt Präsident Emmanuel Macron erstmals seit Jahrzehnten auf den Bau neuer Atomkraftwerke, allen Kritikern zum Trotz. Diese gibt es vor allem in direkter Umgebung der bestehenden oder künftigen Reaktoren. Ein Besuch in der Normandie, in Flamanville.

Von all den Ölbildern, die sich in Didier Angers Arbeitszimmer stapeln, sticht eines heraus. Es erinnert an Edvard Munchs Werk „Der Schrei“. Der Kopf der panisch schreienden Person bei Munch