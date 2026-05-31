Bürgermeister Zohran Mamdanis Programm für schnellere und kostenlose Busse steckt politisch im Stau.

Fußgänger können die Busse auf der Flatbush Avenue in Brooklyn mit strammen Schritt schon mal überholen. Keine gute Empfehlung für das Vorzeigeprojekt des neuen New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani. Die Linien 41 und 67 stauen sich hinter Autos und Lastwagen auf der einspurigen Verkehrsschlagader. Nach Abschluss der Bauarbeiten für die mittleren Busspuren erwarten die Planer ein schnelleres Durchkommen. Bis dahin bleibt Geduld gefragt. Wie bei dem Wahlkampfversprechen des 34-Jährigen, überall in der Metropole kostenlose Busse anzubieten. Gerade erst räumte Mamdani ein, dass die Verkehrsrevolution erst mal ausfällt.

Das „Fast and Free Buses“-Programm steckt gleich an mehreren Stellen im politischen Stau. Ganz vorne stehen die Kosten, die den Rahmen einer ohnehin klammen Metropole sprengen. Den Wegfall der Fahrgeldeinnahmen taxiert die „New York Times“ auf rund eine Milliarde Dollar pro Jahr. Die Stadt steuert zugleich auf ein Haushaltsloch von 5,4 Milliarden Dollar zu.

Höhere Steuern für Reiche

Mamdani will das Loch bei der Metropolitan Transportation Authority (MTA) mit höheren Steuern für Reiche und Konzerne stopfen. Doch die Gouverneurin des Bundesstaats, Kathy Hochul, lehnt eine Anhebung in der geforderten Größenordnung ab. Die Folge: kein ausreichendes Budget für den Verkehrsbetrieb und kein Gratisbus.

MTA-Chef Janno Lieber selbst sieht „eine Menge Probleme mit der Idee freier Busse“. Je mehr Menschen kostenlose Busse nutzten, desto mehr davon würden gebraucht. Damit nimmt der überirdische Verkehr der mehr als 300 Buslinien in den fünf Stadtbezirken zu. Schon jetzt erreicht ein Drittel der Busse laut Rechnungshof seine Haltestellen nicht pünktlich. Es könnte sinnvoller sein, die 25 Subway-Linien auszubauen, wofür nicht genügend Geld bleibt. Oder ein Konzept zu entwickeln, das einen Teil der zwei Millionen in New York zugelassenen Autos von der Straße holt.

Busse schleichen dahin

Mamdani hält gegen alle Widerstände an seinem Versprechen fest. Er verweist auf die aus seiner Sicht ermutigende Bilanz des elfmonatigen Pilotprojekts mit fünf kostenlosen Linien, das er damals noch als Abgeordneter durchgesetzt hatte. Die Fahrgastzahlen stiegen auf den Strecken werktags um etwa 30 Prozent. Nur eines erreichte das Experiment nicht. Die Busse rollten nicht schneller. Sie schlichen sogar langsamer durch den Verkehr als zuvor.