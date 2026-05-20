Die EU stimmt dem demütigenden Zoll-Deal mit den USA zu. Doch die Union hat aus ihren Erfahrungen mit dem US-Präsidenten gelernt.

Es ist die bittere Lehre der Europäer aus dem Streit der vergangenen Monate: Auf Donald Trump ist kein Verlass. Diese Erkenntnis spiegelt sich in der nun erzielten Einigung in Sachen Zoll-Deal deutlich wider. Aus dem Papier spricht vor allem der Wille zur Schadensbegrenzung – und ein großes Misstrauen gegenüber dem wichtigsten Handelspartner.

Zähneknirschend stimmten Europaparlament und Rat zwar dem für Europa nachteiligen Abkommen zu, doch wird dem US-Präsidenten kein Blankoscheck ausgehändigt. So sind gleich mehrere Ausstiegsklauseln eingebaut, sollte Trump sich nicht an das Abkommen halten.

Gute Vorbereitung ist wichtig

Dennoch ist Aufatmen angesagt. Trotz aller Unwägbarkeiten gibt das Abkommen der angeschlagenen europäischen Wirtschaft ein gewisses Maß an der im Moment dringend benötigten Stabilität und Planbarkeit. Darauf ausruhen darf sich Europa allerdings nicht. Es ist wichtig, sich auf die nächsten Erpressungsversuche Donald Trumps vorzubereiten. Bereits in den ersten Monaten des Zollstreits mit den USA hat Brüssel mögliche Gegenmaßnahmen erarbeitet.

Die sind zwar in der Schublade verschwunden, müssen im Notfall aber wieder auf den Tisch. Gegenzölle auf US-Flugzeuge und Maschinen sind ebenso vorbereitet wie Strafabgaben für US-Digitalkonzerne. Wirtschaftlich ist die EU eine Weltmacht, dieses Gewicht muss sie bei einem erneuten Konflikt mit den USA in die Waagschale werfen.