In einer Nachwahl zum britischen Unterhaus wird womöglich der nächste Premierminister bestimmt.

Die Superlative überschlagen sich. Von der „wichtigsten Nachwahl moderner Zeiten“ bis zur „historischen Entscheidungsschlacht“ ist alles dabei. Eigentlich geht es nur um eine durch den Rücktritt des Labour-Abgeordneten Josh Simons notwendig gewordene Nachwahl zum Unterhaus und damit lediglich um ein einziges Mandat. Aber der Ausgang kann zum Sturz des Labour-Vorsitzenden Keir Starmer und zum Wechsel an der Regierungsspitze führen. Oder aber eine schmachvolle Niederlage für Labour bedeuten und den Siegeszug der Rechtsnationalisten von Reform UK besiegeln. Auch das Datum für die Nachwahl ist historisch: der 18. Juni, der 211. Jahrestag der Schlacht von Waterloo, in der das Königreich im Kampf gegen Napoleon die Machtfrage in Europa entschied.

Labour-Mann Andy Burnham, der „König des Nordens“

Umkämpft wird der Bezirk Makerfield im Großraum Manchester mit einer Wählerschaft von rund 77.000 Bürgern. Makerfield war schon immer eine der Hochburgen von Labour im Norden Englands. Bis zu den letzten Kommunalwahlen: Da gewann Reform hier mit 50 Prozent gegenüber den Sozialdemokraten, die auf 27 Prozent kamen. Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester, denkt, dass er das Ergebnis umdrehen kann. Der 56-Jährige will die Nachwahl als Sprungbrett nutzen, um ins Parlament zu gelangen und dann Keir Starmer um den Parteivorsitz in einem Machtkampf herauszufordern. Wenn erfolgreich, wäre Andy Burnham der nächste Premierminister – der siebte in zehn Jahren.

Burnham ist landesweit der beliebteste Labour-Politiker und in Manchester so populär, dass er sich den Beinamen „König des Nordens“ verdient hat. Bei der letzten Bürgermeisterwahl fuhr er eine Zwei-Drittel-Mehrheit ein. Er hat die Metropole in seinen neun Amtsjahren auf Vordermann gebracht, Manchesters Wirtschaft wächst zur Zeit doppelt so schnell wie die im Rest des Landes.

In der Vergangenheit war Burnham ideologisch sehr flexibel und gehörte den jeweils dominierenden politischen Fraktionen innerhalb Labours von Tony Blair bis Jeremy Corbyn an. Mittlerweile hat er seine eigene linke Vision entwickelt und nennt sie Manchesterismus, der auf einen „wirtschaftsfreundlichen Sozialismus“ hinausläuft.

Konkurrent Robert Kenyon von Reform UK

Sein Konkurrent ist Robert Kenyon von Reform UK, ein selbstständiger Klempner, im Wahlkreis geboren und ansässig. Bodenständiger geht kaum. In der Armee hat er gedient und für den nationalen Gesundheitsdienst gearbeitet: Kenyon ist der ideale Kandidat für die Rechtspopulisten, der „Typ von hier“ gegen die von oben, wie Reform-Chef Nigel Farage sagte.