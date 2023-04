Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Chile ist der 35-jährige Linkspolitiker Gabriel Boric zum jüngsten Präsidenten in der Geschichte des Landes gewählt worden. Boric setzte sich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag klar gegen den ultrakonservativen José Antonio Kast durch.

Die Wahllokale hatten kaum drei Stunden geschlossen, da war halb Chile schon in Feierlaune. Um kurz nach 21 Uhr tanzten, feierten, sangen und warteten bereits Zehntausende im Zentrum von