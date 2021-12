Karl Lauterbach führt künftig das Bundesgesundheitsministerium. Eine Entscheidung mit Risiken und Nebenwirkungen.

Seit Beginn der Pandemie ist neben dem bisherigen Minister Jens Spahn kein Gesundheitspolitiker so präsent gewesen wie Karl Lauterbach. Ob in den sozialen Medien oder Fernseh-Talkshows: Der SPD-Mann teilt unablässig seine Einschätzung zur Corona-Lage. Auch wenn er mit der ein oder anderen Wortmeldung auf Twitter daneben lag, sollten auch Kritiker dem 58-Jährigen nicht absprechen, dass er Ahnung von der Sache hat.

Warum aber hat die SPD im Wahlkampf nicht offensiv mit ihm geworben? Warum hat sie nicht von Anfang an in Aussicht gestellt, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird, sollten die Sozialdemokraten gewinnen? Neben innerparteilicher Rücksichtnahme dürfte da auch eine Rolle gespielt haben, dass Lauterbach polarisiert, dass er aneckt. Von seiner selbstgewissen Art, von seinem Hang, den Spielverderber zu geben, sind auch Menschen genervt, die nicht zu Gegnern der Corona-Maßnahmen gehören.

Deutschlands größte Nervensäge?

Nun kann und muss Lauterbach zeigen, dass er nicht nur klug daherreden kann, sondern dass er auch in der Lage ist, den Kampf gegen Corona organisatorisch auf die Beine zu stellen. Sein Vorgänger ist da so manches Mal an seine Grenzen gestoßen. Letztlich hat der Sozialdemokrat das Potenzial, einen guten Gesundheitsminister abzugeben. Und er hat das Potenzial, zu Deutschlands größter Nervensäge zu werden. Das eine muss das andere übrigens nicht ausschließen.