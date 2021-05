Als „Notstandspakt“ gegen die Corona-Krise präsentieren Israels Parlamentschef Benny Gantz und Premierminister Benjamin Netanjahu ihre frisch geschmiedete große Koalition. Im Bündnisvertrag stecken viele Kröten – auch für die Palästinenser.

Nach eineinhalb Jahren politischen Stillstands und drei Wahlgängen innerhalb eines Jahres atmen viele Israelis erleichtert auf. Das Land hat eine neue Regierung. Am Montagabend haben Benjamin Netanjahu und Benny Gantz nach wochenlangem Gerangel eine 36-seitige Regierungsvereinbarung zur sogenannten Notstands-Einheitsregierung unterzeichnet. Doch ob die Regierung wirklich funktionsfähig sein wird, ist fraglich.

Die ersten sechs Monate sind laut Vereinbarung als „Notstandsperiode“ vorgesehen. In dieser dürfen lediglich solche Gesetze erlassen werden, die der Eindämmung der Corona-Krise gelten. Auf die Notstandsperiode folgt die Phase der Einheitsregierung, doch der Begriff könnte in die Irre leiten, denn die Vereinbarung spiegelt in erster Linie das Misstrauen wider, das Gantz und Netanjahu gegeneinander hegen.

Jeder kann den anderen blockieren

Der Kompromiss, den die beiden gefunden haben, ist eine Regierung, die aus zwei Blöcken besteht: dem nationalreligiösen Block von Netanjahu mit voraussichtlich 59 Abgeordneten und dem Blau-Weißen-Block von Gantz bestehend aus 19 Abgeordneten. Netanjahu wird die ersten 18 Monate die Amtsgeschäfte übernehmen, also erstmal weiterregieren. Danach muss er den Posten an Gantz abtreten.

Doch unabhängig davon, wer gerade Premier ist, erhalten beide Spitzenpolitiker große Macht. Jeder der beiden kann Minister aus seinem eigenen Block selbst entlassen. Das ist normalerweise dem Ministerpräsidenten vorbehalten. Zudem soll es ein Vetorecht geben, das beide Blöcke über Regierungsentscheidungen haben.

Der Präsident des Israelischen Demokratieinstituts, Yohanan Plessner, sieht Blockaden programmiert: „Es wimmelt von gegenseitigen Kontrollmechanismen und Formalitäten bei wenig inhaltlicher Substanz.“ Das Gute, so Plessner: Die von Netanjahus Likud angestrebten Gesetze zur Einschränkung des Rechtsstaats können verhindert werden, etwa eine Entmachtung des Obersten Gerichtshofes.

Deutlich mehr Ministerposten

Die Vereidigung der Regierung ist für den 4. Mai vorgesehen, es wird das größte und teuerste Kabinett in der israelischen Geschichte sein: 32 (statt bisher 21) Ministerposten sind für die erste Phase vorgesehen, vier weitere Posten werden nach dem Ende der Corona-Krise hinzukommen. Jedem Block fällt jeweils die Hälfte der Ministerposten zu.

Eine Einigung fanden Gantz und Netanjahu auch in der Palästina-Frage: Ab dem 1. Juli darf Netanjahu der Knesset einen Plan zur Annexion von Teilen des Westjordanlandes vorlegen. Netanjahu will einseitig Palästinensergebiet ins israelische Staatsgebiet einverleiben – was nach Ansicht der EU und der Vereinten Nationen gegen internationales Recht verstieße. Das ist Netanjahu egal und wohl auch für Gantz kein Problem. Vorausgesetzt wird lediglich, dass die US-Regierung zustimmt. Davon ist auszugehen.

Prozess gegen Netanjahu am 24. Mai

Wie es nun tatsächlich weitergeht, hängt nach wie vor von der Zukunft Netanjahus ab. Er ist wegen Korruption, Bestechung und Betrugs angeklagt. Wegen der Corona-Krise wurde der Prozessbeginn auf den 24. Mai verschoben.

Der Oberste Gerichtshof erhielt am Dienstag drei Petitionen, die fordern, dass Netanjahu aufgrund seiner Anklage nicht als Ministerpräsident tätig sein kann. Doch Netanjahu hat mit der Regierungsvereinbarung Vorsorge getroffen: Sollte der Oberste Gerichtshof ihn von der Macht ausschließen, darf auch Benny Gantz vorerst nicht als Ministerpräsident dienen. Die Knesset müsste sich stattdessen auflösen und es gäbe schon wieder Neuwahlen. Es wären die vierten seit April 2019.