Die Pläne der EU-Kommission für die Reform des europäischen Asylsystems stoßen auf Widerstand in Osteuropa.

„Es gibt keinen Durchbruch“, sagte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit den Regierungschefs aus Polen und Tschechien in Brüssel. Die Reformvorschläge beinhalteten noch immer das Vorhaben, Flüchtlinge über Quoten in der EU zu verteilen.

Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise von 2015 sind mehrere Versuche gescheitert, Europas Asylsystem zu reformieren. Knackpunkt war immer die Verteilung von Flüchtlingen auf die anderen EU-Staaten, um Ankunftsländer wie Italien oder Griechenland an den Außengrenzen zu entlasten.

Forderung nach „Hotspots“ außerhalb der EU

Eine Reihe osteuropäischer Staaten, darunter Ungarn und Polen, weigert sich kategorisch, Migranten aufzunehmen. In ihrem Reformvorschlag hält die Kommission daran fest, Flüchtlinge bei großem Migrationsdruck in Ankunftsländern oder in Krisenzeiten auf die anderen EU-Staaten zu verteilen. Dies soll über Quoten geschehen, dies sich nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft richten. Brüssel bietet aber Ländern, die das nicht wollen, eine Alternative: Sie können bei derselben Zahl von bereits abgelehnten Asylbewerbern die Abschiebung organisieren.

„Umverteilung und Quoten bleiben Umverteilung und Quoten – egal mit welchem Namen“, sagte Orban. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis nannte den Kommissionsvorschlag „Unsinn“. „Wenn wir keine Migranten akzeptieren, können wir sie nicht abschieben“, sagte er.

Orban und Babis forderten stattdessen, dass die EU Migranten an der Einreise hindere. Deshalb sei es notwendig, „Hotspots“ außerhalb der Europäischen Union zu errichten und nicht Lager innerhalb, sagte Babis.

Frankreich begrüßt Vorschlag aus Brüssel

Frankreich begrüßte hingegen den Kommissionsvorschlag, der auch beschleunigte Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und mehr Abschiebungen vorsieht. Die Europäische Union müsse „die Lehren aus der Situation in Europa seit der Krise von 2015 ziehen“, erklärte der französische Innenminister Gérald Darmanin mit weiteren Kabinettskollegen. Dabei müsse es „ein faires Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität“ geben.

In der EU-Asyl- und Migrationspolitik sind Mehrheitsbeschlüsse möglich - die Ablehnung der Visegrad-Länder alleine könnte eine Reform damit nicht verhindern. Allerdings hatte ein solcher Mehrheitsbeschluss 2015 die Gräben in der Migrationsfrage weiter vertieft, als die EU-Staaten die Verteilung von 120.000 Migranten beschlossen. Polen und Ungarn ignorierten die Entscheidung einfach und nahmen nicht einen einzigen Flüchtling auf.