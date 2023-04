Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Thriller um die Bildung der neuen israelischen Regierung hat am Sonntagabend ein vorläufiges Ende gefunden: Israels neue Regierung ist vereidigt. Aber wie lange wird sich das Bündnis aus acht Parteien halten? Der nach zwölf Jahren an der Macht abgewählte Benjamin Netanjahu will auf keinen Fall aufgeben.

Abgeordnete von Netanjahus Likud-Partei störten die Eröffnungsrede des neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett im israelischen Parlament kontinuierlich mit Zwischenrufen. „Betrüger“