Nach über hundert Tagen in einer isolierten Strafzelle landet Alexej Nawalny für ein halbes Jahr in sogenannter Kammerhaft. Die an Folter grenzenden Schikanen gegen Russlands bekanntesten politischen Gefangenen werden nach Ansicht von Menschenrechtlern weitergehen.

Am meisten quäle im Gefängnis, dass man seine Verwandten nicht sehen, nicht mit den geliebten Menschen sprechen könne, schreibt Nawalny in einem neuen Facebook-Eintrag. „Acht Monate hatte