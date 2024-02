Mit seinen Aussagen zur Nato gefährdet Donald Trump massiv die transatlantische Sicherheit.

Nicht jedes Wort, das in einer Wahlkampfrede fällt, sollte man auf die Goldwaage legen. Aber was Donald Trump bei seinem Auftritt in South Carolina von sich gegeben hat, ist im wahrsten Sinne des Wortes unsäglich, ja ungeheuerlich. Denn kurz gefasst sagt Trump folgendes: Sollte er im Herbst erneut US-Präsident werden, wird die Führungsmacht des westlichen Bündnisses nicht mehr zum vertraglich fixierten Beistandsversprechen im Falles des Angriffs auf ein Nato-Mitglied stehen. Und als sei das noch nicht genug, gibt Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin quasi grünes Licht für den Fall, dass der nach der Ukraine weitere Länder in Europa angreifen will.

Europas Sicherheit wäre stärker gefährdet als im Kalten Krieg

Mit solchen Aussagen gefährdet Trump schon jetzt massiv die transatlantische Sicherheit – schlicht, weil er damit das unabdingbare gegenseitige Vertrauen innerhalb des atlantischen Bündnisses untergräbt. Entsprechend groß ist das Entsetzen in der Nato und der EU.

Europa darf sich nichts vormachen: Sollte der Republikaner, der für solche Aussagen von seinen Anhängern gefeiert wird, wieder ins Weiße Haus einziehen, wäre die europäische Sicherheit stärker gefährdet als zu Zeiten des Kalten Krieges. Denn das damals bestehende „Gleichgewicht des Schreckens“, das dafür sorgte, dass aus dem „kalten“ kein „heißer“ Krieg auf europäischem Boden wurde, gäbe es nicht mehr. Die Gewichte würden sich deutlich zugunsten eines diktatorisch regierten, aggressiv expansionistischen Russlands verschieben.

Lesen Sie hier mehr zum Thema