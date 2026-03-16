Europa darf sich nicht in einen Krieg hineinziehen lassen, dessen Ziele unklar sind – auch wenn es die wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken mitträgt.

Die Forderung aus Washington ist klar: Europa soll helfen, die Straße von Hormus zu sichern. Doch ebenso klar ist die Antwort vieler Verbündeter: Das ist nicht der Krieg der Nato – und auch nicht Europas.

Diese Haltung ist richtig. Ein Marineeinsatz in der Meerenge vor der iranischen Küste wäre kein Routineauftrag, sondern ein riskantes militärisches Unterfangen. Wer dorthin Kriegsschiffe entsendet, setzt Soldaten einer realen Gefahr durch Drohnen, Raketen oder Minen aus.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wofür eigentlich? Bis heute ist unklar, welche politischen Ziele Washington im Konflikt mit dem Iran verfolgt. Außenminister Johann Wadephul hat die USA gerade erst aufgefordert, diese endlich klar zu benennen. Doch darüber ist man sich auch im Weißen Haus offenbar noch immer nicht einig.

Trumps Himmelfahrtskommando

Mit einer klaren Absage an eine Nato-Mission ist das Problem aber keineswegs gelöst. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Energieadern der Welt. Wenn sie blockiert wird, steigen Ölpreise, geraten Lieferketten unter Druck – und die Folgen treffen auch Europa.

Hinzu kommt politischer Druck, den Washington gar nicht ausdrücklich formulieren muss. Wer Trumps Forderungen widerspricht, muss immer auch damit rechnen, dass der Präsident an anderer Stelle weniger Solidarität zeigt. Eine andere Antwort als ein Nein für dieses Himmelfahrtskommando darf es dennoch nicht geben.

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