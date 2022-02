Die Nato ist angesichts der Angriffes Russlands auf die Ukraine in größter Alarmbereitschaft.

In den kommenden Tagen werde die Verteidigungsallianz weitere Truppen an ihre Ostgrenze verlagern, erklärte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag. Mehr als 100 Kampfjets seien in Alarmbereitschaft, um den Luftraum der Allianz zu überwachen. Zudem werde auf einem virtuellen Gipfel am Freitag über die nächsten Schritte beraten.

Die Nato aktivierte auch ihre Verteidigungspläne. Die Nato-Militärführung unter US-General Tod Wolters kann nun zusätzliche Truppen und andere Einheiten anfordern. Die Verteidigungspläne waren nach der Annexion der Krim 2014 erstellt worden und wurden bisher noch nie öffentlich aktiviert. Besonders östliche Mitgliedsländer wie Polen, Rumänien oder die Baltenstaaten fürchten, nach der Ukraine zum Ziel russischer Expansionspläne zu werden.

Generalsekretär sieht keine Kriegsgefahr auf Bündnisgebiet

Immer wieder wiederholte Stoltenberg, dass die Nato sich eisern an den Artikel 5 des Washingtoner Vertrags halten werde. „Wenn ein Nato-Mitglied angegriffen wird, heißt das, dass die gesamte Nato angegriffen wird“, versicherte Stoltenberg. „Wir stehen zusammen, um uns gegenseitig zu verteidigen.“

Stoltenberg sieht derzeit keine Gefahr, das sich der russische Krieg gegen die Ukraine auf das Bündnisgebiet ausweitet. „Solange Russland weiß, dass ein Angriff auf einen Nato-Verbündeten eine Antwort des gesamten Bündnisses auslöst, werden sie nicht angreifen“, sagte Stoltenberg .

Balten fordern Konsultationen

Lettland und Litauen riefen die Nato-Partner zu Konsultationen gemäß Artikel 4 des Nato-Vertrags auf. Gemäß Artikel 4 kann jeder Mitgliedstaat im Fall einer Bedrohung seiner Sicherheit die Einberufung einer Sitzung des Nato-Rates verlangen. Der mögliche Anwendungsbereich von Artikel 4 ist viel weiter gefasst als das in Artikel 5 des Bündnisvertrags fixierte Beistandsversprechen. Dieses gilt für den Fall eines „bewaffneten Angriffs“ auf eines oder mehrere Mitgliedstaaten in Europa und Nordamerika.

