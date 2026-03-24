Soziale Medien in dem baltischen Staat propagieren einen neuen separatistischen Aufstand der russischsprachigen Minderheit am Grenzfluss Narwa.

Auf der estnischen Seite der „Brücke der Freundschaft“ starren jetzt Stacheldrahtrollen und die Betonzähne einer Panzersperre. Der Autoverkehr über den Grenzfluss Narwa zwischen der gleichnamigen estnischen Stadt und dem russischen Iwangorod ist eingestellt. Und die Esten erwarten von der russischen Seite Feindseligkeiten aller Art.

Virtuell sind diese schon im vollen Gange. Das estnische Portal propastop.org berichtete schon Mitte März von sich häufenden Aufrufen in den sozialen Netzen zur Gründung einer „Volksrepublik Narwa“. Unter diesem Namen propagieren neue Kanäle auf Telegram, TikTok oder Vkontakte die Abtrennung der Stadt Narwa und des sie umgebenden Landkreises Ida-Virumaa von Estland. Die geplante Rebellenrepublik hat eine schwarzgrünweiße Flagge, einen Adler als Wappentier und als Hymne einen Chorgesang aus der russischen Oper Fürst Igor: „Flieg auf den Flügeln des Winds ins Heimatland…“ Auch der Name lässt keinen Zweifel, dass man russisch werden will. „Er ist ein klarer Verweis auf die Lugansker und Donezker Volksrepubliken“, verkündet der gleichnamige Telegramkanal offen. „Wer etwas nachdenkt, bildet die gleiche logische Kette.“ Eine Logik, die in der Ostukraine 2014 nach bescheidenen Straßenprotesten schnell zu einem von russischen Berufsmilitärs befehligten Proxy-Krieg führte. 2022 mündete er in der Endlosschlacht um den Donbass.

Sicherheitsexperten sind besorgt

Auch Narwa und Umgebung eigneten sich gut als hybrides Schlachtfeld: Der Landkreis an der estnisch-russischen Grenze hat 132.000 Einwohner, gut 73 Prozent sind ethnische Russen; in der 53.000-Seelen-Stadt Narwa, direkt am Grenzfluss, sind es sogar 87 Prozent. Allerdings dürfte angesichts der blutigen Dauerkämpfe im Donbass die Begeisterung auch der russischsprachigen Esten für eine mit Blut und Blei zu taufende Volksrepublik gering sein. Russische Z-Blogger aber erörtern deren angebliche Unterdrückung längst als legitimen Vorwand zum Start einer baltischen „Kriegsspezialoperation“. Und estnische Sicherheitsexperten befürchten gerade bei Narwa hybride Operationen Russlands. Ein großer Teil der 600 neuen Bunker für je zehn Personen, die die Esten im Grenzgebiet bis 2027 fertigstellen wollen, ist im Kreis Ida-Virumaa geplant.

Angespannte Lage

Die üblichen Sticheleien aus Russland sind im vollen Gange. Sabotagesender stören das estnische GPS, im Dezember landeten russische Grenzsoldaten unangemeldet mit einem Luftkissenboot am estnischen Narwa-Ufer. Der russische Exilpolitologe Abbas Galljamow vermutete kürzlich sogar, Wladimir Putin sei für mehrere Tage verschwunden, weil er eine Aktion gegen das Baltikum, vielleicht gegen das estnische Narwa, vorbereite. Russische Medien amüsieren sich über solche Ängste. Das estnische Portal Propastop errege sich über eine weit verzweigte separatistische Verschwörung, spottet die Internetzeitung Wsglajd. Dabei trage die Volksrepublik Narwa „einen deutlich humoristischen Charakter“. Irgendwelche Teenager hätten sie sich ausgedacht, oder der estnische Geheimdienst.

Gleichzeitig aber heizt man alte antibaltische Narrative an, die sehr an die Kriegspropaganda gegen die Ukraine erinnern: Im Baltikum würden SS-Veteranen Paraden veranstalten, die russische Minderheit, ihre Sprache und Identität aber unterdrücke man. „Frieden nach dem Krieg“ in der Ukraine, so der Z-Kanal Posiwnoj Brjuiss, sei unmöglich, solange die Regime in Lettland, Litauen und Estland existierten. „Diese Seuche muss ausgemerzt werden.“ Allerdings ist ein kompletter Sieg über die Ukraine nicht in Sicht, bis dahin dürften den Russen schlicht die Kräfte fehlen, um eine zweite Front aufzumachen.