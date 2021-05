Nicht nur über das Weiße Haus, sondern auch über den Kongress aus Repräsentantenhaus und Senat haben die Amerikaner am Dienstag abgestimmt. Auch hier war zunächst Geduld gefragt.

Die bisherige Parlamentschefin Nancy Pelosi von den Demokraten hatte keine Mühe, ihren Sitz zu verteidigen. Acht von zehn Stimmen im 12. Wahlkreis von Kalifornien fuhr sie ein. Kunststück: Der Sitz im liberalen San Francisco ist eine Bank für die Demokraten. Die Republikaner haben nicht einmal einen Gegenkandidaten aufgestellt, auf Platz zwei landete hinter Pelosi ein weiterer Demokrat.

Die resolute 80-Jährige hat trotz ihres Alters bereits angekündigt, auch im neuen Kongress, der im Januar zusammentritt, das Repräsentantenhaus als Speaker führen zu wollen. Dass die Demokraten die nötige Mehrheit erreichen, scheint sicher, auch wenn die Republikaner auf jeden Fall mindestens vier Sitze dazugewonnen haben. 235 zu 199 sind die Demokraten im aktuellen Repräsentantenhaus im Vorteil.

Die Jungen drängen nach oben

Unklar ist jedoch, wie stark die einzelnen Flügel der vielstimmigen Demokraten-Fraktion sein werden. Weit linksstehende Politiker(innen) wie Alexandria Ocasio-Cortez, der erst 31-jährige Shootingstar der Partei aus New York, fordern prominentere Rollen. Pelosis Wahl als Speaker 2019 war zunächst kein Selbstläufer, aber sie hat seither die Fraktion im Griff gehabt und mit dem Abgeordneten Adam Schiff das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump souverän angeführt.

Dass Pelosis Partei nun die Senatsmehrheit erobert und erstmals seit 2008 beide Kongresskammern hält, schien den Umfragen nach fast sicher. Aber auch hier kam es erstmal anders. Bei Redaktionsschluss waren noch sechs Sitze offen, mit Vorteilen bei den Republikanern.

Keine Überraschung in South Carolina

Immerhin zwei Sitze gewannen die Demokraten bis zum Mittwochnachmittag hinzu: in Colorado und in Arizona. Ein bisher von ihnen besetzter Sitz jedoch in Georgia ging an die Republikaner zurück. In die Nachspielzeit beziehungsweise eine Stichwahl geht es in Georgia: Dort waren zwei Republikaner gegen einen Demokraten angetreten. Im Dezember steht dieser im Duell mit dem besserplatzierten Konservativen zur Wahl.

In Maine scheint der Republikanerin Susan Collins trotz zuletzt schlechter Umfragewerte doch die Wiederwahl zu glücken. In Iowa setzte sich wohl Amtsinhaberin Joni Ernst gegen die Demokratin Theresa Greenfield durch. Ernst ist eine unbeirrbare Alliierte ihres Präsidenten Trump.

Mit besonderer Genugtuung blicken die Republikaner auf die Senatswahl in South Carolina, dem Partnerstaat von Rheinland-Pfalz. Dort bleibt Lindsey Graham Senator. Der Demokraten-Kandidat Jaime Harrison hatte durchaus Aussichten, den Top-Außenpolitiker der Republikaner zu schlagen. Harrison sammelte eine Rekordsumme an Spenden für seinen Wahlkampf ein: allein 57 Millionen Dollar im dritten Quartal. Aber nichts war’s: Der 65-jährige Graham, der auch dem Justizausschuss vorsteht und damit bei der Besetzung des Verfassungsgerichtes viel Macht ausübt, bleibt Teil der Republikaner-Spitze.