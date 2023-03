Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die kriegerischen Handlungen zwischen der Hamas und Israel müssten längst beendet sein. Sobald sie zu Ende sind, darf die Diplomatie nicht nachlassen.

Mehr als 4000 Raketen auf Israel, mehr als 1000 Angriffe auf den Gazastreifen – so die traurige Zwischenbilanz am Donnerstag, also Tag 11 der Gewaltexplosion zwischen den islamistischen Terroristen