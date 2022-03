Andreas Schöfbeck, Chef der Krankenkasse BKK Provita, präsentiert eine Analyse, wonach es mehr Impfnebenwirkungen gebe als offiziell gemeldet. Daran gibt es viel Kritik. Nun muss er gehen.

Der Verwaltungsrat der BKK Provita hat nach eigenen Angaben am 1. März beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung von Vorstand Andreas Schöfbeck zu trennen. Zu den „verschiedenen Hintergründen“ will sich die Versicherung mit Hauptsitz in Bergkirchen nahe München „aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht weiter äußern“. Naheliegend ist jedoch, dass die Entscheidung etwas mit Schöfbecks Impf-Analyse zu tun hat, von der er der Zeitung „Welt“ vergangene Woche berichtete.

Laut der Analyse der BKK Provita wurden alleine in den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 216.695 BKK-Versicherte wegen Nebenwirkungen durch Impfstoffe behandelt. Die Daten stammten demnach aus dem Datenpool aller BKK-Kassen und bezogen sich auf 10,9 Millionen Versicherte. Zum Vergleich: Bis Ende 2021 verzeichnete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) auf Basis von 61,4 Millionen Geimpften lediglich 244.576 Nebenwirkungsmeldungen. Wohlgemerkt: Das sind gemeldete Verdachtsfälle, bei denen nicht unbedingt eine Impfung die Ursache für die Symptome gewesen sein muss.

„Kompletter Unfug“

Das PEI berichtete vergangene Woche, dass es zwar in einem Brief von der BKK Provita über die Analyse informiert wurde. Aber man könne die Daten nicht beurteilen, „da keine Informationen zur Auswertungsmethode vorliegen“.

Deutliche Kritik äußerten zahlreiche Ärztevertreter, darunter der Virchowbund, der niedergelassene Ärztinnen und Ärzte vertritt: Mit Blick auf die Behauptungen der BKK sagte der Bundesvorsitzende Dirk Heinrich, es handle sich entweder um „peinliches Unwissen oder hinterlistige Täuschungsabsicht“. Die Schlussfolgerungen seien „kompletter Unfug“. Die BKK Provita vermische zwei völlig unterschiedliche Bereiche: die ärztliche Diagnose-Codierung und die Meldung an das PEI.

Viele Fälle nicht meldepflichtig

Die Codierung, mit der Mediziner ihre Diagnose dokumentieren, umfasst „unerwünschte Nebenwirkungen“ von Corona-Impfstoffen, die „nicht näher bezeichnet“ werden. Kurz gesagt: In der Erhebung wurden auch milde und erwartbare Impfreaktionen erfasst, etwa wenn ein Patient wegen Unwohlsein nach einer Corona-Impfung eine Krankschreibung für einen oder zwei Tage benötigte. Solche Symptome sind aber nicht meldepflichtig beim PEI.

Schöfbeck hatte in seinem Brief an das PEI von einem „erheblichen Alarmsignal“ gesprochen. Aber zumindest aus den von der BKK Provita präsentierten Daten ließ sich das nicht ableiten.

Interview mit Immunologin: Nuvaxovid schützt vor Omikron