Mit einer Kampagne wollen die Deutsche Bahn, das Bundesverkehrsministerium und Verkehrsverbände für mehr Respekt gegenüber Beschäftigten in Zügen und Bahnhöfen sorgen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch für alle in Uniform“ – das ist einer der Appelle, die nun auf Plakaten bundesweit zu lesen sind. Seit dem tödlichen Angriff auf den aus Ludwigshafen stammenden Zugbegleiter Serkan Çalar vor drei Monaten bei Landstuhl hat sich die Debatte über Sicherheit im Bahnalltag zugespitzt. „Ich bin immer noch traurig und schockiert über den Tod von Serkan Çalar“, sagte Verkehrsminister Patrick Schnieder am Dienstag in Berlin. Der zunehmenden Anzahl von Beleidigungen und Angriffen setze man mit der Kampagne unter dem Hashtag #mehrachtung ein klares Signal entgegen. Auch bei der Ticketkontrolle oder wenn der Zug Verspätung habe, sei die Würde des Menschen unantastbar: „Wer eine Uniform trägt, verdient Respekt und Anerkennung.“ DB-Chefin Evelyn Palla betonte, Gewalt und Übergriffe hätten bei der Bahn keinen Platz, die Beschäftigten verdienten Schutz und uneingeschränkte Achtung. Die Kampagne ist Teil eines Aktionsplans, den die Bahn nach einem Sicherheitsgipfel mit Bund, Ländern, Gewerkschaften und Branche aufgesetzt hat.

Hemmschwelle für Übergriffe erhöhen

Ziel ist es, kurzfristig sichtbare Maßnahmen mit längerfristigen Veränderungen zu verbinden. Nach Angaben des Unternehmens soll damit nicht nur das Sicherheitsgefühl steigen, sondern auch die Hemmschwelle für Übergriffe erhöht werden.

Ein Schwerpunkt sind Bodycams. Konzernweit sind bereits rund 2000 Geräte im Einsatz, bis Ende 2026 sollen alle Mitarbeitenden mit Kundenkontakt, die das wünschen, ausgestattet werden. Bei DB Regio tragen laut Unternehmen schon rund 1700 Beschäftigte Bodycams, bei DB Sicherheit etwa 170. Im Fernverkehr soll die freiwillige Ausrüstung ab Juli 2026 schrittweise auf rund 2000 Beschäftigte ausgeweitet werden. An Bahnhöfen sollen im zweiten Halbjahr weitere rund 800 Mitarbeitende folgen. Zudem will die DB auch Tonaufzeichnungen als zusätzliche Schutzfunktion testen.

Pilotprojekt zur Doppelbesetzung

Der Konzern verweist darauf, dass Bodycams in Konfliktsituationen deeskalierend wirken könnten. Parallel läuft bei DB Regio ein Pilotprojekt zur Doppelbesetzung im Nahverkehr, das auf einzelnen Linien und zu bestimmten Zeiten mehr Personal im Zug vorsieht. Welche Strecken dafür infrage kommen, sollen die Aufgabenträger vor Ort entscheiden.

Die Anzahl der Sicherheitskräfte sei in den vergangenen zwölf Monaten von 4500 auf 5000 aufgestockt worden, betont die DB. Zudem ergänze man Deeskalations- und Verhaltenstrainings mit neuem E-Learning. Zusammen mit der Bundespolizei und operativen Kräften habe man mehrere „regionale Sicherheitswerkstätten“ durchgeführt, um örtliche Konzepte zu verbessern. Der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft reicht das nicht aus. Konzernbetriebsrätin Heike Moll fordert verlässlichere Züge und eine langfristig gesicherte Infrastruktursanierung, weil Pünktlichkeit der wichtigste Hebel sei, um Konflikte zu verringern.

Mehr Angriffe gegen Beschäftigte

Nach Angaben des Bündnisses Allianz pro Schiene ging die Anzahl der Straftaten an Bahnhöfen 2025 insgesamt zurück, doch gab es mehr Angriffe gegen Beschäftigte. Das Verkehrsbündnis wertete unter anderem Daten der Bundespolizei aus und beziffert die Angriffe auf Beschäftigte im Jahr 2025 auf 2689 Fälle, nach 2412 im Vorjahr. Dieser Entwicklung müsse man auch mit deutlich mehr Personal entgegentreten, fordert Geschäftsführer Dirk Flege. Bei neuen Verkehrsverträgen sollte vorgegeben sein, zwei Zugbegleiter einzusetzen. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass „an anderer Stelle kein Mitarbeiter im Zug mitfährt“.