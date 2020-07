Das Bundesinnenministerium hat die Ermittlungen der Polizei nach den Stuttgarter Krawallen gegen Kritik verteidigt.

Es sei ein „polizeiliches Standardvorgehen“, dass auch das soziologische Umfeld von Tätern miteinbezogen werde, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. „Das schließt selbstverständlich auch die Eltern mit ein“ – und auch den „Aspekt des Migrationshintergrunds“. Zurückhaltender äußerte sich das Bundesjustizministerium. Es seien keine wissenschaftlichen Studien bekannt, „die einen Zusammenhang der Nationalität der Eltern zu irgendwelchen Taten von Kindern nahelegen“, sagte eine Sprecherin.

Die Stuttgarter Polizei hatte am Sonntag eingeräumt, dass nach den Stuttgarter Krawallen in einzelnen Fällen die Nationalität der Eltern ermittelt werde, um einen möglichen Migrationshintergrund zu klären. Dieses Vorgehen war auf breite Kritik gestoßen. Am Montag konkretisierte die Polizei, dass sie in elf Fällen bei Standesämtern den Migrationshintergrund abgefragt habe. Die Bundesregierung wies den Begriff „Stammbaumforschung“ hierfür zurück.

An den Krawallen in der Nacht zum 21. Juni waren nach Polizeiangaben 400 bis 500 Menschen beteiligt oder hatten zugeschaut.

Fragen und Antworten zu diesem Thema lesen Sie hier