Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat offenbar einen neuen Job: Er heuerte bei dem US-deutschstämmigen Internet-Investor Peter Thiel an.

Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Donnerstag berichtete, wird Sebastian Kurz bei Thiel Capital den Managerposten des „Global Strategist“ übernehmen. Den Zeitungen „Krone“ und „Heute“ soll Kurz seine Pläne bestätigt haben.

Der milliardenschwere Internet-Investor Peter Thiel ist für seine konservativen Ansichten bekannt und zählte zu den wenigen einflussreichen Unterstützern von Ex-US-Präsident Donald Trump im Silicon Valley. Thiel war Mitgründer des Online-Bezahldiensts Paypal sowie der Datenanalysefirma Palantir und Kapitalgeber des sozialen Netzwerks Facebook Anfang der 2000er Jahre. Der in Großkonzerne investierende Fonds hat seinen Sitz im Silicon Valley in Kalifornien. Wie die Zeitungen weiter schreiben, könne Kurz auch in Europa mit dem einen oder anderen Aufsichtsratsposten und einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer internationalen Organisation rechnen.

Vollständiger Rückzug aus Politik

Kurz war am 9. Oktober nach Vorwürfen der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit als Regierungschef zurückgetreten. Sein Team soll seinen Aufstieg seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte befördert haben. Im Gegenzug sollen hohe Summen, darunter auch Steuergelder, für Anzeigen geflossen sein. Kurz bestreitet die Vorwürfe.

Knapp zwei Monate nach seinem Rücktritt vom Kanzleramt kündigte Kurz schließlich seinen vollständigen Rückzug aus der Politik an. Er begründete dies mit den gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen, aber auch mit der Geburt seines Kindes.