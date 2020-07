Mit einem Betretungsverbot am Opernplatz hat die Stadt Frankfurt am Montag auf die Krawalle vom Wochenende reagiert.

Die Randale hat keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Auf dem Brunnen in der Mitte des Frankfurter Opernplatzes sitzt eine Frau und liest, die Cafés haben ihre Sonnenschirme aufgespannt. Plünderungen habe es – anders als vor einem Monat in Stuttgart – nicht gegeben, berichtet Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Trotzdem erinnern die Berichte der Frankfurter Polizei in beklemmender Weise an die Ereignisse in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Auch auf dem Opernplatz wurden demnach Beamte aus einer wütenden Menge heraus angegriffen und mit Flaschen beworfen, fünf wurden verletzt. Mehrere Einsatzfahrzeuge und eine nahe gelegene Bushaltestelle wurden beschädigt.

Gegen 39 „Störer“ werde nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt, sagt Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Die Tatverdächtigen, darunter eine Frau, seien überwiegend zwischen 17 und 23 Jahren alt. Die meisten hätten einen Migrationshintergrund und seien aus dem Umland angereist, nur zehn wohnten in Frankfurt.

„Das ist doch irre“

Am frühen Sonntagmorgen sei die Stimmung am Opernplatz gekippt, berichtet die Polizei. Gegen 3 Uhr habe sich eine Schlägerei entwickelt, in die Beamte eingegriffen hätten, als sie eine blutende Person am Boden liegen sahen. Daraufhin seien sie mit Flaschen beworfen worden – unter dem Beifall von Hunderten Zuschauern. Sicherheitsdezernent Frank ist noch immer fassungslos: „Da liegt ein verletzter Mensch. Wenn ich selbst schon nicht helfe … Den, der hilft, mit einer Flasche zu bewerfen: Das ist doch irre“, sagt er.

Polizeipräsident wehrt sich gegen Generalverdacht

Polizeipräsident Bereswill sagt, die Stimmung auf dem Platz sei schon vor Einschreiten der Polizei enorm aufgeheizt gewesen. Er verweist auch auf die seit Jahren wachsende Aggressivität gegenüber Einsatzkräften. Dazu komme der „Vorwurf der Polizeigewalt, der durch die schrecklichen Ereignisse in den USA nach Deutschland rübergeschwappt ist“. Dass die Frankfurter Polizei wegen der Aufdeckung einer rechtsextremen Chatgruppe in ihren Reihen in der laufenden Rassismusdebatte einen schweren Stand hat, leugnet Bereswill nicht. Seine Kollegen dürften deswegen aber nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

Als unmittelbare Reaktion auf die Krawalle soll der Opernplatz nun ab 1 Uhr nachts gesperrt werden. Bereits ab 23.30 Uhr soll die Stadtreinigung anrücken, „um es ein bisschen ungemütlicher zu machen“, wie die zuständige Dezernentin Rosemarie Heilig erklärte.

