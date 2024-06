Schon länger stehen die evangelischen Pfarrhäuser in Ulmet und Konken leer. Was einen möglichen Verkauf betrifft, scheint sich derzeit etwas zu tun. Außerdem gibt es Neuigkeiten vom Kuseler Gemeindehaus.

Für die Pfarrhäuser in Ulmet und Konken gebe es inzwischen Interessenten, berichtet auf Nachfrage der Kuseler Dekan Lars Stetzenbach. Nachdem die Immobilien öffentlich angeboten worden waren, hätten jetzt in beiden Fällen Privatpersonen Interesse signalisiert, fügte er hinzu. Auch das leerstehende Pfarrhaus in Mühlbach solle verkauft werden. Es gehört wie das in Ulmet zum Sprengel von Pfarrer Johannes Hülser. Für Mühlbach starte demnächst die Ausschreibung, informierte der Dekan. Weitere Verkaufsabsichten seien ihm im Dekanat Kusel derzeit nicht bekannt.

Allerdings steht noch eine Entscheidung an, wie das Katharina-von-Bora-Haus in Kusel künftig genutzt werden soll, kündigte Stetzenbach an. Die derzeit im Gemeindehaus untergebrachte Albert-Schweitzer-Kita ziehe nach drei Jahren im Übergangsquartier vermutlich ab Juli wieder zurück in deren fertig renoviertes Gebäude. Das neue Kita-Jahr werde wieder in der Königsberger Straße 1 starten, so Stetzenbach. Dann werde das Gemeindehaus am Marktplatz, das extra für den Einzug der Kinder umgebaut worden war, wieder frei. Drei Jahre hatte die Kirche es nicht genutzt. Ob sie es nun wieder nutzen wird, sei noch unklar.

Wie mehrfach berichtet, will die Evangelische Kirche der Pfalz die Kosten durch Gebäude bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent reduzieren, bis 2035 sollen zudem 90 Prozent der Treibhausemissionen von Kirchengebäuden reduziert werden. Dies sieht das Gesetz zur effizienteren Nutzung kirchlicher Gebäude in der Evangelischen Kirche der Pfalz vor.