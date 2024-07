Nach der Messer-Attacke von Southport, bei der am Montag ein 17-jähriger Jugendlicher drei Mädchen getötet sowie acht weitere Kinder und zwei Erwachsene teils schwer verletzt hatte, kam es in der Nacht zum Mittwoch in der nordwestenglischen Küstenstadt zu schweren Ausschreitungen.

Ein Mob aus mehreren Hundert Menschen steckte Fahrzeuge in Brand und bewarf Polizeibeamte mit Steinen. 39 Polizisten wurden verletzt, 27 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Geschäfte