Kaum ist die eine Fernsehdebatte über die Bühne gegangen, gibt es auch schon Streit um die nächste. In einer Woche sollen Donald Trump und Joe Biden ein zweites Mal aufeinandertreffen. Ob es dazu kommt, erscheint aber kurz nach dem Duell der Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamela Harris völlig offen.

Während die amerikanischen Medien noch spekulierten, ob der an Covid-19 erkrankte Amtsinhaber überhaupt teilnehmen kann, sprach die Kommission, die die Spielregeln festzulegen hat, ein Machtwort. Im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten sollen die Protagonisten nunmehr rein virtuell diskutieren – statt, wie ursprünglich vorgesehen, wenige Meter voneinander entfernt in einer Kunsthalle in Miami zu sitzen.

Es dauerte nicht lange, bis Präsident Donald Trump Einspruch einlegte. Er werde seine Zeit nicht mit so etwas verschwenden, protestierte er am Donnerstagmorgen in einem Fernsehinterview. „Du sitzt hinter einem Computer und sollst debattieren – das ist doch lächerlich.“

Wie es ausgeht, bleibt abzuwarten. Jedenfalls lässt die sich abzeichnende Kontroverse ein anderes TV-Duell schnell zur Randnotiz werden: das zwischen Mike Pence und Kamala Harris, dem aktuellen Vizepräsidenten und der Senatorin, die ihn im Amt beerben möchte. Dabei hatte es am Mittwochabend für ein paar Minuten so ausgesehen, als sollten sich beide in Salt Lake City ein Streitgespräch für die Geschichtsbücher liefern.

Corona-Politik im Fokus

Harris, Tochter einer Krebsforscherin aus Indien und eines Ökonomen aus Jamaika, die erste Frau mit dunkler Haut, die für das zweithöchste Amt im Staat kandidiert, bläst sofort zur Offensive. Trump und Pence hätten bereits Ende Januar gewusst, wie gefährlich das Corona-Virus sei. „Sie wussten es, und sie haben es verschleiert.“ Pence versucht der Kritik die Spitze zu nehmen, indem er behauptet: Dem Präsidenten sei es vielmehr gelungen, die „größte Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg“ zu organisieren.

Es folgt ein Disput, der illustriert, was für weltanschauliche Gräben zwischen Republikanern und Demokraten liegen. Pence spricht von Freiheit und wirft den Demokraten vor, das Volk mit Verboten gängeln zu wollen. Harris kontert, indem sie Trump vorhält, das Volk zu betrügen, wenn er behauptet, schon bald sei der Corona-Impfstoff da. Immerhin: Beide verhalten sich im Stil höflich. Was bei „Trump gegen Biden“ ja nicht zu erwarten ist – wenn es denn zum zweiten Duell tatsächlich kommt.