Nach der Amokfahrt durch die Leipzig wird erneut über Poller und Zufahrtssperren diskutiert. Experten warnen jedoch davor, Innenstädte nur mit Betonbarrieren zu schützen.

Die tödliche Fahrt durch die Leipziger Innenstadt am 4. Mai hat die Debatte über Sicherheit in Innenstädten neu entfacht. Der Fall zeigt zugleich ein Problem, das viele Städte seit Jahren beschäftigt: Wie lassen sie sich schützen, ohne dass sie ihren offenen Charakter verlieren?

Der Tatverdächtige von Leipzig konnte am östlichen Zugang der Grimmaischen Straße über den Augustusplatz in die Fußgängerzone einfahren. Dort gab es keine Poller. Gestoppt wurde das Fahrzeug erst am westlichen Ende der Einkaufsstraße durch Sperren. Leipzig überprüft nun sein Sicherheitskonzept. Zusätzliche Sperren wurden bereits aufgestellt.

Gedenken an die Opfer der Amokfahrt von Leipzig am 4. Mai. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Debatte darüber reicht inzwischen weit über die Frage einzelner Poller hinaus. Nach jeder tödlichen Fahrt durch eine Fußgängerzone wächst der Druck auf Städte und Kommunen, öffentliche Räume stärker abzusichern. Gleichzeitig warnen Kommunalverbände davor, Innenstädte zu „Festungen“ umzubauen. Der Deutsche Städtetag spricht von einer schwierigen Balance zwischen Sicherheit, Aufenthaltsqualität und Funktionalität. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verweist auf den Zielkonflikt zwischen Schutz und Offenheit. Hundertprozentige Sicherheit werde es nicht geben können.

„Wer fährt gegen Poller?“

Für den Münchner Risikoforscher und Sicherheitsexperten Norbert Gebbeken greift die Debatte dennoch oft zu kurz.

Risikoforscher und Sicherheitsexperten Norbert Gebbeken. Foto: UniBW/oho

„Weil wir alle öffentlichen Räume verpollern müssten, an denen sich Menschen aufhalten“, sagt er. Zudem müsse man Risiken nüchtern gegeneinander abwägen. Das Risiko, in Deutschland bei einer solchen Tat zu sterben, sei etwa vergleichbar mit dem Risiko, durch einen Blitz getroffen zu werden.

Die Aussage wirkt provokant – auch weil die Bilder aus Leipzig, Mannheim, Trier oder zuvor vom Berliner Breitscheidplatz im öffentlichen Gedächtnis verankert sind. Doch Gebbeken hält an seiner Sicht fest. „Als Risikoforscher muss ich nüchtern Gefahren und Risiken gegenüberstellen“, erklärt er gegenüber der RHEINPFALZ.

Gerade deshalb kritisiert der Professor der Universität der Bundeswehr in München einen Sicherheitsbegriff, der sich vor allem auf sichtbare Barrieren konzentriert. Poller und Zufahrtssperren seien häufig monofunktional. „Ist ein Poller, der monofunktional nur vor einem Fahrzeugangriff schützt, erst einmal installiert, wird er nie seine Funktion erfüllen müssen. Wer fährt schon gegen einen Poller?“

Für Gebbeken liegt die Zukunft deshalb nicht in immer mehr Beton, sondern in einem anderen Verständnis von Stadtplanung. Schutzsysteme müssten „multifunktional“ gedacht werden – als Stadtmöbel, Begrünung, Wasserflächen, Brunnen, Pflanzkübel oder Teil der Landschaftsarchitektur. Sicherheit werde damit Teil des öffentlichen Raums, ohne ihn sichtbar zu dominieren. „Wir nennen das Sicherheit durch Grün und Blau statt Sicherheit durch Grau“, sagt er. Der Planungsansatz dahinter lautet „Security by Design“ – Sicherheit wird also bereits bei der Stadtplanung mitgedacht.

Tatsächlich zeigen die aktuellen Reaktionen der Kommunalverbände, dass sich die Debatte inzwischen verändert. Während nach früheren Anschlägen häufig vor allem über Poller und Zufahrtssperren gesprochen wurde, betont inzwischen selbst der Deutsche Städtetag stärker integrierte Lösungen. Sicherheit müsse gemeinsam mit Fragen der Stadtgestaltung, Mobilität, Klimaanpassung und Nutzbarkeit gedacht werden, erklärt Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt gegenüber der RHEINPFALZ. Viele Städte setzten bereits auf multifunktionale Ansätze – etwa durch Begrünung, Wasserflächen oder andere gestalterische Elemente, die Aufenthaltsqualität und Sicherheitsaspekte verbinden könnten.

Markus Zwick ist Oberbürgermeister von Pirmasens und Vorstandsvorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz. Archivfoto: Seebald

Auch der Vorstandsvorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz, Pirmasens’ Oberbürger Markus Zwick (CDU), warnt davor, Innenstädte allein unter Sicherheitsaspekten umzubauen. Städte und Gemeinden stünden vor einem schwierigen Spannungsfeld zwischen dem berechtigten Wunsch nach Schutz und offenen öffentlichen Räumen, erklärte er auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Es kann nicht das Ziel sein, Stadtzentren flächendeckend mit Pollern und Barrieren zu überziehen oder sie wie Hochsicherheitsbereiche wirken zu lassen“, so Zwick. Innenstädte müssten Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Miteinanders bleiben.

Nicht zu Festungen ausbauen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund argumentiert zurückhaltender, verweist aber ebenfalls auf den schwierigen Ausgleich zwischen Schutz und Offenheit. Kommunen hätten in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen in Sicherheitskonzepte investiert. Gleichzeitig könne es keine vollständige Absicherung geben. „Wir können und wollen unsere Städte und Gemeinden nicht zu Festungen ausbauen“, heißt es in einer Stellungnahme auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Genau diesen Gegensatz zwischen Sicherheit und offener Stadt hält Gebbeken allerdings für verkürzt. Aus seiner Sicht geht es gerade nicht darum, Innenstädte abzuriegeln. Entscheidend sei vielmehr, Sicherheit intelligent in die Stadtgestaltung zu integrieren. Viele Maßnahmen, die Städte wegen zunehmender Hitze oder Starkregen ohnehin planten, könnten gleichzeitig Schutzfunktionen übernehmen.

Laut Zwick setzen viele Kommunen bereits auf solche integrierten Konzepte. Sicherheit werde zunehmend gemeinsam mit Stadtgestaltung gedacht – etwa durch gestalterisch eingebundene Sperrelemente, Begrünung oder Möblierung, erklärte der Pirmasenser Oberbürgermeister. Solche Lösungen könnten Schutz und Aufenthaltsqualität besser miteinander verbinden. Zugleich verweist er auf die Belastungen für die Kommunen: Neue Sicherheitskonzepte erforderten zusätzliche Finanzmittel und personelle Planungskapazitäten.

Damit verschiebt sich die Debatte weg von einzelnen Sperren hin zur grundsätzlichen Frage, wie Städte künftig aussehen sollen. Gebbeken verweist auf internationale Beispiele wie Barcelona, London oder Washington. Erfolgreiche Konzepte entstünden dort nicht durch Standardlösungen, sondern durch die Zusammenarbeit von Sicherheitsexperten, Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und teils auch Hochschulen. „So etwas gibt es nicht von der Stange“, sagt er. Dafür brauche es kreative Teams und politische Rückendeckung.

„Keine Stadt ist normiert“

Hinzu kommt: Keine Stadt gleicht der anderen. Leipzig, Mannheim oder Trier unterscheiden sich städtebaulich erheblich.

Mit diesem Auto fuhr am Rosenmontag 2025 ein damals 40-jähriger Deutscher durch die Mannheimer Fußgängerzone. Zwei Menschen starben bei der Amokfahrt. Foto: Boris Roessler/dpa

In Trier raste Ende 2020 ein Mann mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone und tötete fünf Menschen. In Mannheim starben im Frühjahr 2025 nach einer Fahrt durch die Innenstadt zwei Menschen. Straßenbahntrassen, Fußgängerzonen, Plätze oder offene Zufahrten schaffen jeweils andere Schwachstellen. „Keine Stadt ist normiert“, sagt Gebbeken. München habe beispielsweise mehrere hundert öffentliche Räume, die grundsätzlich geschützt werden könnten – und alle seien unterschiedlich. Besonders Straßenbahnschienen seien oft Schwachstellen bei der Zufahrtssicherheit.

Die Debatte dürfte deshalb weitergehen. Denn nach jeder solchen Tat wächst der öffentliche Druck auf Städte und Kommunen, sichtbare Maßnahmen zum Schutz öffentlicher Räume zu ergreifen. Leipzig überprüft inzwischen erneut sein Sicherheitskonzept. Gleichzeitig betonen Stadt und Kommunalverbände weiter, dass Innenstädte offene Orte des Alltags und der Begegnung bleiben müssten.

Bronze-Stelen neben der Porta Nigra erinnern an die Opfer der Amokfahrt in Trier am 1. Dezember 2020. Foto: Harald Tittel/dpa

Die Diskussion dreht sich deshalb längst nicht mehr nur um die Frage, wo zusätzliche Poller aufgestellt werden könnten. Dahinter steckt eine grundsätzlichere Debatte darüber, wie Städte künftig geplant werden sollen – gerade in Zeiten zunehmender Sicherheitsanforderungen, wachsender Hitzebelastung und immer dichter genutzter Innenstädte. Vieles spricht dafür, dass Sicherheit künftig stärker Teil normaler Stadtgestaltung werden wird: weniger sichtbar als Betonblock, eher integriert in Begrünung, Aufenthaltsflächen oder Verkehrsplanung. Ganz verschwinden wird der Zielkonflikt zwischen Offenheit und Schutz wohl trotzdem nicht.