Der Raketeneinschlag in Polen hätte eine gefährliche Eskalationsspirale in Gang setzen können. Gut, dass der Westen besonnen blieb.

Es ist eines der großen Schreckensszenarien rund um den Krieg in der Ukraine: Ein Nato-Staat wird von Russland angegriffen, die Allianz ruft den Bündnisfall aus, ihre 30 Mitgliedsländer und damit fast die gesamte EU befinden sich im Krieg mit Russland.

In der Nacht auf Mittwoch hielt die Welt den Atem an. Nach dem Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine mit zwei Toten drohte sich die Eskalationsspirale in Gang zu setzen. Eilig machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland verantwortlich. Sein Außenminister Dmytro Kuleba forderte in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Antony Blinken eine harte und „prinzipienfeste“ Reaktion.

Warschau reagierte besonnen

Einen kühlen Kopf bewahrte dagegen zum Glück die polnische Regierung und die gesamte Nato. Anstatt Schuldzuweisungen auszusprechen, reagierte Warschau besonnen, setzte auf Beratungen mit seinen Partnern und drang auf faktenbasierte Aufklärung.

Inzwischen wissen wir: Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei der Rakete nicht um eine russische Offensivwaffe, sondern um eine fehlgeleitete Flugabwehrrakete der ukrainischen Armee handelt. Klar ist aber auch: Diese hätte nie starten müssen, würde Moskau die Ukraine nicht seit bald neun Monaten mit einem Raketenschwarm nach dem anderen bombardieren.

