Nach einer Blockade am Flughafen in Frankfurt am Main durch Klimaaktivisten ist der Flugverkehr wieder aufgenommen worden. Aktuell laufe der Betrieb wieder an, teilte der Flughafen am Donnerstagmorgen mit. Der Flughafen sei seit 07.50 Uhr wieder mit allen Start- und Landebahnen in Betrieb. Fluggäste wurden vor Aufsuchen des Flughafens dennoch gebeten, ihren Flugstatus bei ihren Fluggesellschaften zu prüfen.

Der Flugverkehr war am Donnerstagmorgen wegen der Protestaktion zeitweise eingestellt worden. Mehrere Aktivisten waren nach Angaben der Bundespolizei auf das Vorfeld gelangt. Die Gruppe Letzte Generation erklärte, sich Zugang zum Flughafengelände verschafft zu haben.