Das älteste französische Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim nahe Freiburg im Breisgau wird in der Nacht zum Dienstag endgültig abgeschaltet. Damit endet ein langer Streit Frankreichs mit Deutschland und der Schweiz. Sie forderten das Aus für den störanfälligen Meiler bereits seit Jahren.

Wieso ist Fessenheim so umstritten?

Die beiden 900-Megawatt-Reaktoren in Fessenheim wurden 1977 in Betrieb genommen und sind die ältesten Frankreichs. In dem elsässischen