Vor einem Jahr hat sich in Myanmar das Militär an die Macht geputscht. Aus einem aufstrebenden Land ist ein Konfliktgebiet geworden. Viele junge Menschen haben den Glauben an Fortschritt verloren. Der Kampf um Demokratie geht trotzdem weiter.

„Geredet wurde viel davon“, erinnert sich Valerie, wenn sie an den Januar 2021 denkt. Damals deuteten Sprecher des Militärs an, die alte Garde des Landes könne bald wieder die Macht an sich