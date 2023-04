Über zwei Stunden feuert ein 55-Jähriger durch heruntergelassene Rollläden auf Einsatzkräfte - jetzt steht er vor Gericht, doch der Angeklagte schweigt. Er hatte ein Waffenlager in seinem Haus.

Stuttgart (dpa) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen «Reichsbürger» nach einem Angriff auf Polizisten will der Angeklagter in Stuttgart zunächst vor Gericht zu den Vorwürfen schweigen.

Ihr Mandant werde sich zwar zu seinem Lebenslauf, nicht aber zum Tag der Schüsse vor etwa einem Jahr auf die Beamten im badischen Boxberg äußern, sagte seine Verteidigerin vor dem Oberlandesgericht. Dies habe er bereits dem Gutachter gegenüber getan, das reiche zunächst aus.

Begehbares Waffenlager in seinem Haus

Der 55-Jährige soll im April vergangenen Jahres in Boxberg mit einem Schnellfeuergewehr Dutzende Male auf mehrere Polizisten geschossen und mindestens einen von ihnen verletzt haben. Die Beamten wollten seine Wohnung durchsuchen, um eine Pistole einzuziehen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Deutschen unter anderem mehrfachen versuchten Mord vor. In seinem Haus fanden die Ermittler zudem ein begehbares Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen, mehr als 5100 Schuss Munition und Zubehör. Verhandelt wird an mindestens 27 Prozesstagen im streng gesicherten OLG-Prozessgebäude Stammheim.

Vor eineinhalb Wochen war dort bereits ein mutmaßlicher «Reichsbürger» wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der 62-Jährige soll im südbadischen Efringen-Kirchen absichtlich einen Polizisten angefahren und schwer verletzt haben.

«Reichsbürger» und sogenannte Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Die Bundesanwaltschaft rechnet auch den in Stuttgart angeklagten Mann dieser Szene zu.