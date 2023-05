Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Offenbar unbehelligt konnte ein libyscher Milizenchef sich in Deutschland bewegen – und auch die Annehmlichkeiten des hiesigen Gesundheitssystems in Anspruch nehmen. Sein Name: Abdel Rahim al-Kani. Mit seinen Brüdern bildet er die Gruppe „Kaniyat“, und was man ihr vorwirft, hat es in sich.

In ihrer Heimatstadt Tarhuna – südöstlich der libyschen Hauptstadt Tripolis – soll „Kaniyat“ Massaker an Zivilisten verübt haben: Dort sind seit Juni Massengräber