Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt sich mit der Wittenberger „Judensau“.

Sie sind an mehreren Dutzend evangelischen und katholischen Kirchen zu finden: Es geht um Darstellungen wie das mittelalterliche Schmährelief an der Wittenberger Stadtkirche, das als „Judensau“ bekannt ist. Solche antijüdischen Skulpturen sind hochumstritten. Der Wittenberger Fall landete vor Gericht – und wird an diesem Montag vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt.

Was ist auf dem Relief in etwa vier Metern Höhe zu sehen? Dargestellt ist ein Rabbiner, der den Schwanz eines Schweins anhebt und ihm in den After schaut. Zwei weitere, abfällig als Juden karikierte Figuren saugen an den Zitzen des Tieres – das Schwein gilt im Judentum als unrein. Seit 1988 erinnert eine Informationstafel an den historischen Zusammenhang, in dem die Schmähplastik entstand.

Urteil aus dem Jahr 2020

Ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde in Deutschland hatt nun gefordert, dass das Relief entfernt wird: Die Darstellung beleidige Juden antisemitisch. Das Oberlandesgericht Naumburg entschied 2020, dass die Sandsteinskulptur an der Außenfassade der Kirche bleiben darf, der Straftatbestand der Beleidigung sei nicht erfüllt. Die Zurschaustellung der Plastik verletze nicht die Ehre von Juden, weil das Relief aus dem 13. Jahrhundert inzwischen in ein Gedenkensemble „mit anderem Sinn“ eingebettet sei.

Ein Informationstext bringe unmissverständlich zum Ausdruck, dass sich die Kirchengemeinde vom verhöhnenden und beleidigenden Charakter der Plastik und der Missachtung von Juden distanziere. Allerdings, so der Richter, habe das Relief – isoliert betrachtet – beleidigenden Inhalt. Der Kläger wollte es dabei nicht bewenden lassen und legte Revision ein, über die nun der 6. Zivilsenat des BGH verhandelt.

Weitere Fälle

Die Schmähskulptur in Wittenberg ist kein Einzelfall, und über den Umgang mit anderen Darstellungen solcher oder ähnlicher Art wird auch andernorts diskutiert. Zum Beispiel in Regensburg. Dort soll eine „Judensau“-Darstellung an der Außenfassade des Doms in diesem Jahr eine neue Informationstafel bekommen. Darauf haben sich Vertreter von Staat, jüdischer Gemeinde und katholischer Kirche verständigt. Der Antisemitismusbeauftragte von Bayern, Ludwig Spaenle, kündigte an, vertiefende Informationen bereitzustellen. Auch müssten Touristenführer entsprechend ausgebildet werden, hieß es. Sein Sprecher erklärte nun auf Anfrage an, dass der neue Text zeitnah angebracht werde.

