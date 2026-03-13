Brüssels Kurs gegenüber Tech-Giganten wie Elon Musk zahlt sich aus. Die EU sollte weiterhin klare Kante zeigen, um digitale Dienste zu regulieren.

Nun also doch: US-Milliardär Elon Musk beugt sich. Sein Kurznachrichtendienst X will die Mängel bei der Verifizierung von Nutzern beheben. Allerdings ist der reichste Mann der Welt wohl kaum vor 120 Millionen Euro Strafe eingeknickt, die die EU ihm wegen der irreführenden Authentifizierung von Nutzerkonten verhängt hatte. Das hätte der Multimilliardär aus der Portokasse zahlen können.

Vielmehr wollte Musk einer weiteren Konfrontation mit der EU aus dem Weg gehen. Denn deren Digital Services Act (DSA), den der Staatenbund zur Regulierung digitaler Dienste 2024 eingeführt hat, sieht als Ultima Ratio vor, Plattformen zu verbieten oder zeitweise zu sperren. Bei weiterem unkooperativen Verhalten hätte X das durchaus drohen können. Nutzer zu verlieren, war dem Tesla-Gründer dann doch zu heikel. Er wollte den Streit nicht weiter eskalieren lassen.

Konsequenter Kurs

Für die EU ist Musks Einlenken ein Erfolg. Und ein Zeichen, dass der DSA gegenüber Tech-Riesen offenbar doch eine disziplinierende Wirkung hat. Die EU sollte ihren strikten Kurs im Umgang mit den US-Konzernen konsequent beibehalten und den Milliardären die Stirn bieten.

Der nächste Konflikt steht für Brüssel schon vor der Tür: Gerade klärt die EU, wie sie gegen Musks KI-Chatbot Grok vorgehen kann, der sexualisierte Bilder von Frauen und Kindern erstellt. Im Kampf um mehr digitale Sicherheit wird es der EU sicher nicht langweilig.