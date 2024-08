In Afrika grassiert das Mpox-Virus. Die WHO hat deshalb die höchste Warnstufe ausgerufen. In Deutschland gibt es bislang keine Fälle mit der neuen, ansteckenderen Variante des Erregers. Das RKI behält dennoch die Lage im Blick und gibt Ratschläge, wie man sich schützen kann.

Was ist das Mpox-Virus?

Das Mpox-Virus ist mit dem Pockenvirus verwandt und verursacht schmerzhafte Bläschen auf der Haut sowie grippeähnliche Symptome. Übertragen wird