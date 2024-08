Wissenschaftler sehen Pendler als Risikogruppe für die Verbreitung des Mpox-Virus aus dem Kongo in Nachbarländer. Zu ihnen gehört Erdnuss-Verkäuferin Claudette aus Ruanda, die sich im Kongo infizierte. Ihr Fall zeigt, wie überfordert die Behörden mit der Epidemie sind.

Mitte August bemerkte die ruandische Erdnussverkäuferin Claudette (Name geändert) kleine Ausschläge an ihren Armen, an den Beinen, am Rücken. Ein Nachbar riet ihr, sich